Kaplice znovuotevřela Galerii Krampus

Kaplice – Ojedinělou výstavní expozici originálních rakouských krampus masek a kostýmů opět otevřelo město Kaplice.

Další nové masky démonických krampusů představuje Galerie Krampus v Kaplici.Foto: Petr Skřivánek

Ve sklepních prostorách bývalého pivovaru na náměstí v domě č. 206 mohou návštěvníci vidět devět nových masek.



„Čili spolu s původními maskami se zde setkáte se čtrnácti krampus postavami v životní velikosti,“ doplnila Magdalena Špičáková z kaplického informačního centra.



Otevřeno je v pondělí až pátek od 10 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. Prohlídky se domlouvají na konkrétní hodinu na tel. 380 311 388. V sobotu je otevřeno 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, v neděli od 13 do 16 hodin.