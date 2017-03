Kaplické gymnázium by mohla zachránit základka

Kaplice - Padají návrhy, jak řešit krizi okolo kaplického gymnázia. Mluvili jsme o nich s první náměstkyní jihočeského hejtmana Lucií Kozlovou.

Budova kaplického gymnázia.Foto: G, SOŠE a SOU Kaplice

Jedna z možných variant, která by připadala v úvahu, je podle Lucie Kozlové přiřadit gymnázium pod správu města.



„Existuje návrh gymnázium – a potažmo i obchodní akademii – sloučit pod základní školu,“ uvedla konkrétně. Náměstkyně odpověděla i na to, co mohou studenti aktuálně očekávat.



„Deklarovala jsem to, že oba maturující ročníky zůstanou, a vyzvala jsem kaplickou veřejnost, aby mi v tom pomohla, protože nechci dělat rozhodnutí bez nich. Také jsem ale řekla, že s jedenácti dětmi nelze gymnázium udržet,“ dodala. Vše je prý otázkou dalších jednání, které chce absolvovat vždy s širokou veřejností.