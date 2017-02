Kniha Našich dvacet let není jen pro seniory

Český Krumlov – Našich dvacet let je název knihy od krumlovského autora Jana Vaněčka k výročí společnosti Domy s pečovatelskou službou Č. Krumlov, která zažila svůj druhý křest.

Tentokrát mezi seniory v jejich klubu na Vyšehradě za přítomnosti některých z těch, kdo se o rozvoj služby významně zasloužili. Jako třeba bývalá ředitelka Hana Čadová, dobrovolnice Helena Matějčková, pečovatelka Eva Dvořáčková, dlouholetá vedoucí Senior klubu Růžena Horčičková a mnozí další.



Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou byla založena v roce 1996. Tehdy měla dvanáct zaměstnanců, k dnešnímu dni jich má 30. Před dvaceti lety disponovala 61 byty a poskytovala pouze pečovatelskou službu. Nyní má bytů 55, neboť budova na Plešivci byla prodána, a tři služby – pečovatelskou, odlehčovací a telekontaktní péči.



„Plánů máme hodně a musíme jít neustále vpřed, neboť pečovatelské služby se stále vyvíjejí, avšak jedním z velkých cílů je postavit vlastní vývařovnu, o tom sním už deset let," říká ředitelka DPS Ivana Ambrusová, která v čele zařízení stojí již 13 let. „Město stárne, služeb tedy bude přibývat a musíme být na to připraveni."

Kniha Našich dvacet let vyšla v počtu 150 kusů a za stokorunu je k mání v DPS na Vyšehradě.

Kniha není určena pouze seniorům, spoustu zajímavých a užitečných informací i vyprávění v ní najdou všichni. Autor Jan Vaněček se snažil knihu pojmout optimisticky, pestře a živě. Informace čerpal z výročních zpráv DPS, kroniky Senior klubu, zachytil osobní vzpomínky pamětníků. A připomněl i historii pečovatelství v Českém Krumlově. Víte například, že ve středověku byly v Krumlově dva chudobince, takzvané špitály? Kromě panského špitálu u sv. Jošta fungoval také městský špitál sv. Alžběty v Linecké ulici nedaleko kaple sv. Martina.