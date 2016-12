Krampus show dnes zcela ovládne centrum Kaplice

Kaplice - Cílem pořadatelů je, aby si diváci show pěkně a v bezpečí užili. K dispozici je kolem 2000 parkovacích míst.

Krampus Show 2015 v Kaplici.Foto: Petr Skřivánek

Dnes od 12 hodin se centrum Kaplice uzavře pro motoristy. V Kaplici a kolem ní bude připraven dostatek parkovacích ploch. Letos se návštěvníci mohou těšit na kilometrovou podívanou, kterou jim přichystá 27 souborů se svými pěti stovkami Krampus masek. „Připravena je řada překvapení a efektů," slibuje Jan Zdeněk, ředitel pořadatelské agentury Produkce 1. „Změnili jsme také přístup k systému parkování."



Letos bude tedy k dispozici jedno velké centrální parkoviště, které však nebude mít podobu velké široké plochy. Auta budou parkovat za sebou na kraji vybraných uzavřených vozovek, přičemž budou parkoviště rozdělena do několika sektorů. Na parkoviště návštěvníky dovede navigační systém, to znamená šipky a pověření pracovníci z obsluhy jednotlivých parkovišť. U osobních automobilů činí parkovné 50 korun za auto. Dobrou zprávou je, že bude pro návštěvníky zajištěna kyvadlová doprava z Kaplice Nádraží do města Kaplice. Autobusy budou připraveny u příjezdů vlaků.



Orientační příjezdy do vlakové stanice jsou:

PŘÍJEZD Kaplice Nádraží: 10:39, 12:42, 14:33, 16:42 (ke každému tomuto spojit bude připraven autobus, který zájemce doveze zdarma na autobusové nádraží do města Kaplice).

ODJEZD Kaplice Nádraží: 21:34 (odjezd autobusu z autobusového nádraží ve městě Kaplice je ve 21:00 z nástupiště č. 1).



Na bezpečnost návštěvníků budou dohlížet městská a státní policie včetně bezpečnostní agentury. Návštěvníci budou mít při příjezdu na parkoviště k dispozici letáček s organizačními pokyny. Trasa průvodu bude vymezená zábranami.



Připravena bude velká stage na náměstí. Divácká místa jsou po celé trase. Chybět nebudou mobilní i veřejné toalety, stánky s občerstvením i upomínkovými předměty.

Kromě toho si můžete v Kaplici zkrátit čas návštěvou kina, kde můžete během celého dne vidět filmy Anděl Páně 2 nebo Krampus: Táhni k čertu a další.

PROGRAM:

Moderátor: Těžkej Pokondr

Koncert:

12:00-13:00 Mustang Blues Ride, českobudějovická kapela

13:30-14:30 Menhir

15:00-16:00 HE – Band

16:30-17:30 MŇÁGA A ŽĎORP

v 18:00 KRAMPUS SHOW 2016 – průvod 27 skupin s 500 démonickými stvořeními Krampus projde okruhem přes centrum města Kaplice.

SEVEN – po celou dobu průvodu vystoupení rockové kapely

20:00-20:10 Ohňostroj

23:00-03:00 Krampus after party – KD Kaplice