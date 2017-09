Křemežská Babiččina zahrádka pohladí po duši

Křemže – Atmosférou dávných časů našich babiček dýchá výstava křemežských zahrádkářů, která nyní na týden proměnila sál radnice v Babiččinu zahrádku.

Mezi květinami a rozmanitými výpěstky je tam milo a útulně, shlížejí na vás strašáci do zelí a oknem můžete nahlédnout i do babiččiny kuchyně. Ostatně sliny se vám budou sbíhat nejenom při pohledu na zahrádkářské plody, ale také na chléb, koláče a české buchty na pekáči.



Je to již osmá výstava místní organizace Českého svazu zahrádkářů a návštěvníci jen žasnou nad dokonalou aranží plnou fantazie i mnohých překvapení.



Například velký zájem a úsměvy vyvolávali právě již zmiňovaní strašáci do zelí.



To byl nápad předsedkyně organizace Marie Mikešové. „I strašáci do zelí patří k babiččině zahrádce, tak tu také mají své místo. A protože tu vždy vyhlašujeme nějakou soutěž, aby se zapojily i děti, vyhlásili jsme tentokrát soutěž O Nejlepšího strašáka do zelí,“ vyprávěla. „Nápad se ujal a děti ve škole a školce to tak nadchlo, že strašáky namalovaly i na výkresy, jejich výstavka je na chodbě.“

Výrobou strašáků se ale bavili i dospělí. „My jsme řešili, jak to udělat, aby strašák stál,“ podělila se o zážitky z výroby Jana Šíchová z Křemže. „To byl zásadní problém. Tak jsme ho dali do podstavce, ale včera jsme ho sem vezli na káře, protože jsme nevěděli, jak ho sem jinak dostat.“



Na tvorbě strašáka se podílela celá rodina, tedy včetně dvou dětí. Pracovali na něm celý týden. „Náš strašák je ten v proužkaté košili. To je dědovo pyžámko, které už nenosí,“ dodala s úsměvem Jana Šíchová. „Oblékli jsme strašáka do toho, co dům dal.“

Výstavu doplňují kousky dávného zahrádkářského nářadí. „To je přesazovačka rostlin, nůžky, oráč – zdrhávač trávníku, kdy se trávník strhl a pak se sázelo do hlíny,“ vysvětlila Kristýna Nejedlá, která se významně podílí na aranžování rostlin. „Támhle máme nůžky na živé ploty, květiny i střihání bylin. Dřevěné boty nesmí chybět, dále jsou tu obkopávače, cepy a stará kosa.“



Výstavu obohacuje i květomluva. „Loni sem na výstavu náhodně zavítala ředitelka pražské botanické zahrady, kterou velmi zaujaly vystavené odrůdy a druhy ořechů,“ uvedla Marie Mikešová. „My jsme pak ty ořechy věnovaly botanické zahradě a paní ředitelka nám za to nabídla k výstavě Babiččína zahrádka květomluvu. Odtud tedy máme zapůjčené panely a zápichy s popiskami k rostlinám.