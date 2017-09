Křížová hora ožívá a prochází postupnou proměnou

Český Krumlov - Zanedlouho tomu bude rok, co se kaple na Křížové hoře znovu otevřela veřejnosti. A její obnova udělala pokrok.

Stav Křížové hory a kaple na jejím vršku se díky neutuchajícímu entuziasmu nadšenců a úsilí města neustále vylepšuje. Z oprýskané kapličky se stalo živé poutní místo, jehož útulnou atmosféru mohou návštěvníci načerpat každý víkend a o svátcích od 13. do 17. hodiny. Novinkou je kulturní centrum v bývalé poustevně kaple, kde se lidé mohou podívat na tématické dokumentární filmy. „Bereme cokoliv zajímavého s historickou, kulturní, duchovní, ekologickou i etickou tématikou, ale i třeba záznamy vánočních koncertů,“ vyzývá Dalibor Uhlíř, který v kapli vylepšuje, co se dá, a většinu vybavení sesbíral prostřednictvím sponzorských darů.



Do sklepa přímo pod poustevnou budou moci návštěvníci výjimečně nahlédnout už příští víkend 8. až 10. září v rámci Dnů evropského dědictví. „Budou tam lavičky i stůl se svíčkou, bude to romantické,“ láká Dalibor Uhlíř na mimořádný zážitek. Atmosféru samotné kaple doplňuje reprodukovaná hudba chorálů, iniciativní zpěváci si ale mohou sami vyzkoušet skvělou akustiku prostoru. Zážitkem dozajista bude slavnostní zpívaná mše v latinském jazyce 16. září od 16 hodin.

Ambit okolo kaple lemují lavičky k odpočinku, stolek s literaturou i dětský koutek. „Do čtyř oltářů v ambitu jsme dali jihočeské madony, i u této kaple je mariánská tradice,“ vysvětluje Dalibor Uhlíř. Prohlídka začíná Madonou krumlovskou, následuje Madona zlatokorunská, vyšebrodská a doudlebská.



Kulturní prožitek doplňuje i výstava černobílých fotografií Krumlova z let 1992 – 1996 Jiřího Havlíka vypůjčená ze soukromé sbírky. V plánu jsou i další expozice, na říjen se chystá výstava ve spolupráci s českokrumlovským zámkem. Ta by měla seznamovat s dvacetiletým obdobím po roce 1928, kdy kapli koupila kněžna Terezie Schwarzenbergová.

V chodbě ambitu jsou i další zajímavosti. Sloup, který kdysi stál u vchodu, je nyní k vidění hned vedle fotografie zachycující zpustošení areálu po jeho vyvlastnění rodině Schwarzenbergů. Zákon z roku 1947 přezdívaný Lex Schwarzenberg zbavil rod veškerého majetku, kaple na Křížové hoře nevyjímaje. „Hlavici tohoto sloupu z roku 1710 nám před pár měsíci přinesl pán, který si ji před čtyřiceti lety odnesl domů,“ přidává Dalibor Uhlíř kuriózní historku a dodává, že tehdy se po okolí válely i sochy a obrazy, zatímco si v kapli mládež bez ostychu rozdělávala ohně.



Z nedávné doby je naopak vzpomínka na strom, který rostl v těsné blízkosti kaple a narušoval její zdi. Patrné je zvednutí podlahy i prasklina táhnoucí se po stěně. „Bylo mu sto čtyřicet let, už mu usychaly vršky,“ vysvětluje Dalibor Uhlíř. V ambitu má tak své místo i vzpomínka na strom.

Kristina Zavala