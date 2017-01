Kromě Věžovaté Pláně se lyžuje i na sjezdovce Brloh Rohy

Českokrumlovsko - Už se rozjel i vlek na brložské sjezdovce Rohy. Informoval o tom Jiří Tancer, který lyžařský vlek Skiklubu Rohy obsluhuje.

Víkendové fronty na vleky ve Věžovaté Pláni.Foto: Tomáš Kysela

„Byl o to velký zájem, tak jsme vlek pustili už v pátek," řekl. „Kdovíkolik sněhu není, ale už to jde. V současnosti tam mají dopoledne lyžařský výcvik děti ze Základní školy v Křemži."



Sjezdovka je tedy v provozu denně do pátku, ale pouze večer od 17.30 do 21 hodin, o víkendu od 9 do 21 hodin. Sjezdovka je dlouhá zhruba 500 metrů a je snadno dostupná z Českého Krumlova i Českých Budějovic. Určena je především pro méně náročné lyžaře, zejména pro rodiny s dětmi.

V neděli v noci byly čerstvě upraveny běžecké stopy ve Frymburku v délce 17 kilometrů. A to dvě stopy pro klasiku, uprostřed pruh pro bruslení. Nástupní místa jsou u hřiště a také na poli naproti aquaparku.



Okolo Kramolína je upraven desetikilometrový okruh pro klasiku i bruslení.



Protažené stopy najdete také na Hornoplánsku. Rolbou byly najety okruhy Hůrecký – Hůrka U Méďů – Žlábek – Jelm; Jelm – Stadion; Hornoplánský – Dobrá Voda, Střelnice – Stifterův smrk a ulice Palackého – Stifterův buk – Jelm. Krtince a tráva již ven nekoukají, stopa je pokrytá sněhem.



Protažené stopy najdete také za Pohorskou Vsí. „V sobotu jsme je protáhli z Baronova mostu do Pohoří na Šumavě a dál na Kamenec, Stadlberg a zpět," sdělil Milan Románek z penzionu Baronův most. Sněhu je tam čtyřicet čísel určitě. Trasa je dlouhá 15 až 25 kilometrů (je tam okruh navíc).



Co se týká sjezdového lyžování, ode dneška už zase běží večerní lyžování na Kozí pláni ve Věžovaté Pláni. Do pátku se tam jezdí vždy od 16 do 20 hodin. O víkendu pak po celý den.