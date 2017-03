Krumlov má po deseti letech architekta

Český Krumlov - Z jedenácti uchazečů vybrala komise čtyři žhavé kandidáty. Z nich vyšel jako vítěz devětatřicetiletý architekt Ondřej Busta.Jednohlasný verdikt výběrové komise schválila v pondělí rada města. Ondřej Busta má ateliér v Praze, kde také vyučuje architekturu. Čím zaujal komisi, shrnul deníku místostarosta města Josef Hermann.

Český Krumlov - ilustrační snímek.Foto: Foto: Deník / Pavel Pokorný

„Zaujal rozvážností, filozofickým pohledem na Krumlov a nespornou znalostí města, jeho současných potřeb a jeho trvalých hodnot. Výhodou je i to, že zde nemá vazby na investory, neboť z tohoto směru bývá architekt pod velkým tlakem,“ uvedl místostarosta s tím, že vystupování nového architekta odpovídá roli jakéhosi mediátora, například mezi radnicí, odbory města a investory, kterým architekt musí být.



Ondřej Busta tedy předčil své konkurenty osobnostními rysy odpovídajícími představě architekta města Krumlova a velkou znalostí aktuálních strategických plánů a prostředí, které tyto plány řeší. Ne náhodou. Krumlov totiž neviděl zdaleka poprvé. Žije zde jeho matka a on sám zde studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České, kterou dnes řídí jeho bratr, Martin Busta.



Zeptali jsme se Ondřeje Busty na jeho první dojmy z návratu do města v roli architekta.



„Není to až tak úplně návrat. Jezdím sem poměrně pravidelně, ale pracovat zde v roli městského architekta, to je rozhodně výzva,“ říká vítězný kandidát. „Mé představy se dají těžko shrnout do jedné věty, ale rozhodně chci, aby byl Krumlov městem, ve kterém se lidem dobře žije. Je to kvalitní město – a mělo by být vstřícné ke svým obyvatelům, nejen k turistům,“ odpovídá na otázku, jaké jsou jeho hlavní vize.

Ondřej Busta nám potvrdil, že jeho první kroky v roli architekta města budou souviset s tvorbou nového územního plánu, jejíž tříletý proces právě začíná, a také se strategickým plánem a aktuálně dotvářenými akčními plány, jejichž podklady vzešly z loňské akce Krumlov sobě, při níž se mohli k budoucnosti města vyjádřit sami občané.