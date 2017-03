Krumlov má vysněné nádraží na dohled

Český Krumlov - Autobusové nádraží zůstane majetkem města a jeho rekonstrukce bude financována z velké části zvenčí.

Takto vypadá grafická vizualizace chystaných změn na autobusovém nádražíFoto: Archiv MěÚ Český Krumlov

Zvítězila ta nejlepší varianta z mnoha navrhovaných způsobů, jak nádraží zmodernizovat.Město dostane z Evropské unie více než dvaačtyřicet miliónů korun na přestavbu autobusového terminálu. Deníku to potvrdil ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger.



„Výstavba by měla začít letos na podzim a ve stejném období příštího roku by měla být dokončena,“ uvedl. Zároveň připomněl, že se dotace vztahují pouze na terminál. Přestavbu výpravní budovy chce město realizovat z vlastních zdrojů, neboť uvažuje o pronájmu některých jejích částí, což by se neslučovalo s pravidly dotace.



Českokrumlovský rozvojový fond na tuto akci prvního významu již několik let akumuluje vlastní prostředky. Přizpůsobil tomu své hospodaření omezováním některých výdajů. Kompletní modernizace českokrumlovského nádraží má totiž stát zhruba pětasedmdesát miliónů. Na konci tohoto zhruba tříletého procesu příprav má ale stát moderní terminál s krytými a osvětlenými peróny, informačním systémem a velkokapacitním parkovištěm pro auta i jednostopá vozidla.



„Toto parkování má podpořit návaznost na další dopravní prostředky,“ řekl Miroslav Reitinger. cestující tak budou moci pohodlně a bezpečně kombinovat automobily, motocykly a bicykly s autobusovou dopravou.