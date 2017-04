Krumlov se proměnil v Kouzelný

Český Krumlov – Oslavami jara a měsíce lásky bude žít od pátku až do pondělí Český Krumlov. Tradiční Kouzelný Krumlov nabídne bohatý program.

Děti ze ZUŠ předvedou svůj um v rámci festivalu v Pivovarské zahradě. Navštívit můžete ale i zahradu Kouzelné bylinky.Foto: Deník / Kyselová Zuzana

Už v pátek se náměstí Svornosti proměnilo v náměstí Lásky a ožilo májovým jarmarkem, kam si můžete zajít vždy od 10 do 18 hodin.

O rušno se postaral studentský majáles českokrumlovského gymnázia. Letošním tématem byly nejrozmanitější podoby hudby. Průvod vyrazil v 11 hodin od budovy gymnázia a prošel historickým centrem města až do Pivovarských zahrad. Tam studenti hudebním vystoupením představili jednotlivé třídy a vyhláili krále a královnu majálesu roku 2017.

V sobotu umožní oblíbené májové fotografování Museum Fotoateliér Seidel.



V Hradební ulici bude k ochutnání kousek Itálie. Road show Chuť Itálie je zaměřena nejen na věhlasnou italskou gastronomii, ale návštěvníkům přidá také tipy na cestování do Itálie. „Stylové může být i zakončení sobotního programu v kině Luna při promítání italského filmu Mládí, které začíná v 17.30 hodin,“ přidává tip mluvčí města Petra Nestávalová.



Dětské čarodějnické odpoledne v Pivovarských zahradách patří neděli. Tam budou společné zdobení a stavění máje, opékání buřtů, výroba čarodějnických doplňků, ale také setkání se zvířaty z Volnočasového přírodního centra Pepíno. Nemohou chybět Festival ZUŠ a od 20.30 hodin tajemná stezka klášterní zahradou i lampiónový průvod. Zahraje kapela Chlapi v sobě. Na programu je ale mnoho dalšího, jako prohlídky města a muzea.



PROGRAM:



Sobota 29. 4.



NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 – 18.00 MÁJOVÝ JARMARK



FOTOATELIÉR SEIDEL

9.00 – 15.00 MÁJOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování bez prohlídky: 200,- CZK, fotografování s prohlídkou: běžné vstupné + 100,- CZK. Rezervace na info@seidel.cz



HRADEBNÍ ULICE

10.00 – 18.00 CHUŤ ITÁLIE – Malá ochutnávka Itálie v různých podobách – výstava fotografií, italské automobily, cooking show, prezentace sommelierů, degustační menu, zóna pro děti a soutěž o hodnotné ceny. Chuť Itálie je zaměřena nejen na věhlasnou italskou gastronomii v podobě ochutnávek italských delikates, pokrmů, vína a kávy, ale i tipy pro cestování do Itálie.



Neděle 30. 4.



NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 – 18.00 MÁJOVÝ JARMARK

20.30 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Řazení průvodu od 20.15 hod. Trasa: náměstí Svornosti – Široká – Latrán – Zahrady pivovaru Eggenberg. Průvod doprovodí Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov.



PROHLÍDKY MĚSTA

10.00 a 14.00 PROHLÍDKY PRO RODINY S DĚTMI

Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu za trubačem a medvědem – program NPÚ pro rodiče a děti od 8 let, délka prohlídky: 90 minut. Sraz náměstí Svornosti. Rezervace v Infocentru do 28.4. – tel.: 380 704 621, e-mail: tickets@ckrumlov.info



ZAHRADY PIVOVARU

13.00 – 19.00 DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE. Hry a atrakce pro děti, tvořivé dílny a výroba drobných doplňků s čarodějnickou tématikou, malování, čarodějnické líčení, zvířátka z Volnočasového přírodního centra Pepíno o.s. a další zábava.

13.00 – 19.00 KRUMLOVSKÝ VELETRH

Aktivní program a prezentace českokrumlovských neziskových institucí, souborů, spolků, akcí, festivalů, projektů, škol.

13.00 – 15.00 VYSTOUPENÍ DĚTSKÝCH SOUBORŮ

Vystoupí: obory Domu dětí a mládeže, Komunitní centrum Rovnost o.p.s. – Kocero, taneční soubor Storm Dancers, Krumlovští pištci, Akademie rytířských umění Český Krumlov, folklórní soubor Jitřenka a pěvecký sbor Corro Note Magia z Itálie

15.00 – 18.30 FESTIVAL ZUŠ. Představení jednotlivých souborů Základní umělecké školy v Českém Krumlově a jejích hostů, Dechového orchestru a tanečního souboru ZUŠ Nové město nad Metují.

16.00 – 16.30 Společné ZDOBENÍ A STAVĚNÍ MÁJE

19.30 – 20.45 CHLAPI V SOBĚ – Narozeninový koncert k 5. výročí českokrumlovské kapely

20.45 PŘÍCHOD LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU

Hraje Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov.

21.00 ZAPÁLENÍ VATRY A PÁLENÍ ČARODĚJNICE

Po příchodu průvodu bude společně zažehnuta velká vatra. Pálení čarodějnice proběhne ve spolupráci se studenty a pedagogy SUPŠ Sv. Anežky České.

21.15 – 23.00 CHLAPI V SOBĚ

20.30 – 23.00 TAJEMNÁ STEZKA KLÁŠTERNÍ ZAHRADOU

začátek trasy: boční vchod do klášterní zahrady z ulice na Novém Městě



Pondělí 1.5.



NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 – 18.00 MÁJOVÝ JARMARK



MÁJOVÉ ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ



KLÁŠTERY Č. KRUMLOV

14.00 – 18.00 Prvomájové vstupné: sleva 50 % na všechny expozice.



ZAHRADA „KOUZELNÉ BYLINKY“

10.00 – 17.00 BYLINKOVÁ INSPIRACE V ZAHRADĚ KOUZELNÉ BYLINKY

Každou celou hodinu bude probíhat komentovaná prohlídka bylinkových záhonů v prostorách zahrady. Otevřený bude i krámek s bylinkovými produkty.



PROHLÍDKY MĚSTA

13.00 – 15.00 KRUMLOV OČIMA UMĚLCŮ S VĚROU PAZDERKOVOU

Sraz na náměstí. Rezervace v Infocentru do 29.4. – tel.: 380 704 621, e-mail: tickets@ckrumlov.info



14.00 – 15.30 PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM

Sraz na náměstí Svornosti. Rezervace v Infocentru do 29.4. – tel.: 380 704 621, e-mail: tickets@ckrumlov.info