Krumlovská nemocnice píše novou kapitolu své historie

Český Krumlov - Zástupci nemocnice, krumlovské radnice, jihočeského kraje a dodavatele stavby ve středu slavnostně poklepali na základní kámen nového multifunkčního pavilonu.

Na základní kámen poklepali zleva zástupce ředitele nemocnice Jindřich Florián, ředitel divize dodavatelské firmy Jiří Kápl, náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská, starosta Krumlova Dalibor Carda a ředitel krumlovské nemocnice Jaroslav Šíma.Foto: Deník / Jan Houska

Ten už za rok nahradí nejstarší provozy, které slouží ve spodní části krumlovského nemocničního areálu již od padesátých let dvacátého století.



„Je to náš splněný sen, řekl v úvodním projevu ředitel nemocnice Jaroslav Šíma. V pavilonu najde své zázemí především gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, ale i řada dalších ambulantních pracovišť. Krumlovská nemocnice prodělala v minulosti řadu dílčích rekonstrukcí, ale takto rozsáhlá stavební činnost je zásadní událostí v její historii. Stavba bude stát přes sto čtyřicet miliónů. Dvě třetiny poskytl jihočeský kraj.



Pro novostavbu se nemocnice rozhodla z několika důvodů. Rekonstrukce starých objektů by mohla být i finančně náročnější, přičemž výsledné uspořádání operačních sálů a dalších prostor by stejně neodpovídalo současným potřebám. Nemocnice navíc nedisponuje prostorami, kam by se po dobu rekonstrukce mohly dočasně umístit dotčené provozy.



Kraj, jako vlastníka nemocnice, který financuje stavbu formou navýšení základního kapitálu, zastupovala na slavnostním ceremoniálu náměstkyně jihočeského hejtmana pro zdravotnictví, Ivana Stráská.

„Je snadné něco postavit, ale pak je také důležité, aby se to dalo provozovat ekonomicky, s minimálními nároky na provoz – a aby to splňovalo požadavky medicíny ještě za dvacet let,“ uvedla Ivana Stráská.

Proto jsme vedli dlouhé a bouřlivé diskuse o výsledné podobě projektu a myslím, že jsme došli k optimálnímu řešení,“ dodala, a zároveň ocenila úpornost náměstka ředitele českokrumlovské nemocnice Jindřicha Floriána, s jakou i on šel za splněním již zmíněného snu.



Rozvoj nemocnice ocenil i českokrumlovský starosta Dalibor Carda.



„Do funkce krumlovského starosty jsem nastupoval v době, kdy se hovořilo například i o tom, že by mohla být zdejší nemocnice zrušená. Proto jsem rád, že je vše jinak a že naopak v nemocnici vzniká něco nového, řekl na adresu jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě a jeho okolí. Vyzdvihl i činnost kraje ve vztahu k jihočeským nemocnicím, které jsou v rámci republikového průměru na velmi dobré úrovni – i co se týče jejich ekonomického zdraví. Dalibor Carda vyzdvihl i práci ředitele nemocnice Jaroslava Šímy a jeho zástupce Jindřicha Floriána. Projev zakončil s jemu typickým humorem.



„Pro mě je skvělá zpráva, že zde vzniká tento nový pavilon. Trošku horší zprávou je, že ten starý, který je na odpis, je jen o dva roky starší než já a pan Florián…“