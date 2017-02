Krumlovský hrad a zámek vydělává státu peníze

Český Krumlov - Desítky milionů korun odvádí státu rok co rok v posledních letech atraktivní českokrumlovský zámek.

Zasněžený Český Krumlov.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

A to více než 52 000 000 korun ročně odevzdává státu Státní zámek a hrad Český Krumlov v posledních 10 až 15 letech. To připomněl kastelán zámku Pavel Slavko při novoročním setkání s podnikateli.



„Hrad a zámek spotřebuje na všechno od mezd přes stavební a restaurátorské práce 25 až 27 milionů korun. Takže 35 zaměstnanců správy hradu odvádí společnosti v čistém objemu každoročně 25 až 30 milionů korun.“



Finanční výtěžek tedy nevzniká pouze v podnikatelské sféře, což si mnohdy neuvědomujeme. A množství lidí do města lákají také různé společenské akce, jako rozmanité slavnosti, živý betlém a pochopitelně Slavnosti pětilisté růže a další slavnosti.