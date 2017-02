Led na lipenském jezeře začal povolovat, ale lyžovačka v regionu pokračuje

LIpensko - „Na led Lipna je nebezpečno vcházet," varuje Luděk Štěpánek z Kulturního a informačního centra Horní Planá. A to platí na všech místech na jezeře.

Takto v současnosti vypadá lipenské jezero v Horní Plané.Foto: Luděk Štěpánek

Do Skiareálu Lipno se opět vrátilo slunce. Provozovatelé ujišťují, že i navzdory oblevě v posledních dnech jsou otevřeny všechny sjezdovky, které jsou denně upravovány. Areál je připraven na víkendovou lyžovačku. Sjezdovky na lyžaře čekají každý den od 8:30 do 16:00 hodin a také večer od 18:00 do 21:00 hodin. O víkendu se na Lipně konají lyžařský závod Masters a Snowboardový závod v disciplíně slopestyle Temple Snowboard Days.

Přírodní sníh na Lipensku téměř zmizel a běžecké stopy jsou mimo provoz. Na rakouské straně je situace o něco lepší, ale běžkovat lze už pouze na Schönebenu, kde je upraveno 67 km stop. O poznání lépe to vypadá na sjezdovkách Hochfichtu a Sternsteinu, které díky zásobám technického sněhu oblevě odolaly. České lyžaře mířící na Sternstein či Hochficht potěší také blížící se konec hornorakouských jarních prázdnin, takže se výrazně zkrátí čekací doby u lanovek.

Šumavský skiareál Hochficht u Lipna hlásí i přes současné oteplení až 130 cm sněhu a 21 km otevřených sjezdovek. V provozu jsou všechny lanovky a vleky od 8.30 do 16.00. Speciálně pro děti jsou upraveny zábavné dráhy s obřími vlnami, dráha s klopenými zatáčkami a tunelem i funpark pro freestyle lyžování. Na běžkaře čeká 67 km upravených běžeckých stop.

Na Schönebenu je upraveno 67 km stop pro klasický styl i bruslení. Nástupní místa: Schöneben, Grünwald, Hochficht napravo dolní stanice hlavní lanovky Vstup je placený – 4 €/os./den. V ceně je parkování přímo u stop a vyhřátá šatna na převlékání (Schöneben, Grünwald).

Na sjezdovkách příhraničního Sternsteinu nedaleko Vyššího Brodu leží 30 – 50 cm technického sněhu a otevřeny jsou všechny sjezdovky v délce 5,2 km a dětský zábavný park. Běžecké stopy jsou mimo provoz.

Od pondělí 27. února opět platí výhodná akce 1+1 skipas zdarma pro 2. osobu po předložení turistického průvodce Grenzgenial (platnost ve dnech pondělí – čtvrtek).