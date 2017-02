Ledová dráha na Lipně je opět připravena

Lipensko – Díky mrazům a především nezměrnému úsilí frymburských hasičů a lipenské party lidí, kteří se o dráhy starají, je na lipenském jezeře opět možné bruslit.

A to jak ve Frymburku a Lipně, tak i v Přední Výtoni a Horní Plané. Nevydávejte se však na trasu z Lipna na Přední Výtoň. U Kobylnice led praskl a vylévá se tam voda na led.



„Dva ovály ve Frymburku a ovál na Lipně jsou v pohodě. U Kobylnice vyvěrá voda a lidé mnohdy výstražné pásky likvidují, tak pozor,“ varuje Antonín Labaj, šéf frymburských hasičů, kteří ve středu dráhy po celý den až do noci brousili a zametali. Na Lipně je zase pro vylepšení povrchu polévali vodou.



"Ještě to nemáme celé hotové," konstatoval Antonín Labaj. "V úpravě dráhy budeme pokračovat ještě v pátek."