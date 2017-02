Ledová dráha na Lipně je pro bruslaře uzavřena, bruslit se ale dá v Horní Plané

Lipensko - Dnes na bruslení na Lipně zapomeňte, na povrchu je ledová tříšť a brusle se boří. Je to o úraz.

Lidé, kteří se starají o ledovou dráhu na lipenském jezeře, ji dnes pro bruslaře uzavřeli. Bruslařské ovály jsou uzavřeny v Lipně nad Vltavou, ve Frymburku i v Přední Výtoni. Na lipenské jezero pere sluníčko, je tam krásně, panuje ideální pořasí na procházky a běžkování. Jak se led otepluje, je bruslení čím dál nemožnější. V zájmu zachování kvality ledové dráhy, na ni s bruslemi nevstupujte. Výjimkou je Horní Planá, kde se bruslit dá i nadále. A to na oválu na pláži, na nějž se napojuje dvoukilometrová trasa směrem Pihlov mlýn. Nástupní místo je v Horní Plané na pláži.

Přesto se na lipenském jezeře pohybuje množství lidí. Dráze z Lipna na Frymburk se ale většinou vyhýbají.

Mezi mnoha natěšenými bruslaři, kteří se v sobotu vydali v Lipně nad Vltavou na jezero, byli také manželé Jana, Tomáš a desetiletý Jakub Jovišovi. ze Znojma. „Přijeli jsme sem dnes ale z Tábora, kde mám rodiče," vyprávěla paní Jana. „Chtěli bychom tady odtud na bruslích dojet až do Hůrky," svěřil se Jakub. „Tam jsme totiž byli v létě na dovolené," vysvětlili jeho rodiče. „Ale uvidíme, kam dojedeme, podle kvality ledu. Má být teplo, tak to bude zřejmě rychle tát."



Jovišovi přidali, že si před 14 dny byli podobně zabruslit v areálu lednického zámku. „Byla to nádhera, jeli jsme po zamrzlých rybnících, za zády zámek, před námi minaret…Lidé tam byli jako tady na bruslích, pěšky, na lyžích, na bobech. Tady jsme se jenom strachovali, aby tu nebyla taková mlha jako ráno mezi Táborem a Temelínem, ale je tu nádherně."



Daleko na bruslích se ale Jovišovi určitě nedostali. Podobně jako rodinu Němcovu s dětmi a známými ze Sušice, je o několik metrů dál zastavila bíločerveně pruhovaná páska. „Tahle trasa je příjezd k oválu, a na něj nepouštějí. Je tam zákaz vstupu," informovali manželé Vendula Zdeněk Němcovi. „My jsme se obuli do bruslí, přijeli k zákazu, tak jsem se zase zuli a jdeme se projít. Na ledě se stejně jezdí špatně, boří se to a pak vypadáme, že stojíme na bruslích poprvé," smáli se. „Včera jsme lyžovali, dneska jsme chtěli bruslit, nevyšlo to. Dneska jedeme domů."

U pásky lidi vracel a vysvětloval jim situaci jeden z organizátorů bruslařské dráhy Michal Kubík. „Chceme tak dráhu uchránit před zničením. V noci má být mráz, tak se budeme snažit dát dráhu do pořádku. Večer ji trochu polijeme vodou a budeme doufat, že do rána voda zmrzne." Většina lidí měla pro opatření pochopení a oceňovala, že se někdo o kvalitu dráhy stará. Byla by škoda ji zničit. Její vytvoření dalo spoustu práce a naposledy Lipno takto zamrzlo před šesti lety.

Podobná opatření provedli i dobrovolní hasiči ve Frymburku. „V podstatě do půlnoci mrzlo, to se nám dráhu ještě podařilo připravit," popisoval Antonín Labaj. „Někdy kolem třetí hodiny ranní šly teploty rapidně nahoru, v sedm hodin ráno už byly čtyři stupně nad nulou. A to na bruslení není, spíš je to pro bruslaře nebezpečné. Protože se do ledu boří, a hrozí úrazy. Led je vhodný pro běžkaře a pěší, led má pořád dostatečnou sílu. Každý ale na led vstupuje na vlastní nebezpečí."