Ledovku ošetřovali ráno silničáři na Vyšebrodsku

Českokrumlovsko - Pozor na Lipensku, ale zejména na Vyšebrodsku, na případnou ledovku. Ráno to klouzalo na silnicích z Vyššího Brodu směrem na Studánky, ale také ve Frymburku, Lipně nad Vltavou, Loučovicích a Dolním Dvořišti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Václav Pancer

"Žádný dopravní problém tam ale, pokud víme, nevznikl. Náledí nám nahlásili řidiči našich vozů," konstatoval Jiří Němeček, provozní náměstek Správy a údržby silnic v Českém Krumlově. "Ve čtvrtek od rána čtyři sypači jeli do Vyššího Brodu, předchozí večer sypali i silnice na Lipensku, konkrétně z Černé v Pošumaví až do Perneku."



Námrazu potvrdili i vyšebrodští strážníci. "Trochu to klouzalo směrem na Studánky," sdělil strážník Daniel Krob. "Kolem osmé hodiny ranní už to bylo v pohodě, silničáři vozovku ošetřili. Žádné kolony se netvořily a ani teď nejsou."