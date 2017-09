Letošní kuriozní plavidlo Lipenů bude nejenom plout, ale i létat

Vyšší Brod – Již v sobotu vypukne pod hrází ve Vyšším Brodě zvláštní mumraj. Na břeh budou vodáci dovážet podivná monstra, ze kterých se posléze jako motýly z kukel vyklubou originální plavidla, a to taková, že z nich budou četnému obecenstvu oči přecházet.

Pětačtyřicátý ročník Plavby kuriózních plavidel začne od 9 hodin. Po zahajovacím ceremoniálu tradičně nastane přejímka plavidel, od 13 hodin povinné rozpravy a vlastní plavba odstartuje ve 13.27 hodin.



Jedním z oněch pozoruhodných monster bude například plavidlo spolku Lipeni. Nemohou chybět, vždyť se této napínavé plavby zúčastní již podeváté. Své vždy nejdelší plavidlo mají prakticky už hotové. „Finišujeme, dnes doděláme poslední věci, protože už v pátek se přesouváme do Vyššího Brodu,“ řekl Jan Lupták z Lipna nad Vltavou. „V sobotu naše plavidlo došlechtíme přímo na místě," dodal.



Co Lipeni chystají, je překvapením, ale tentokrát prý jejich plavidlo bude nejenom dlouhé, ale také dost vysoké. Přitom výška plavidel by kvůli mostům neměla přesáhnout 1,8 metru. „My ho budeme mít vysoké 2,5 metru,“ řekl na to Jan Lupták. „My jezy a mosty nebudeme splouvat a podplouvat, my je budeme přelítávat,“ prozradil jen.



Posádku plavidla tvoří dvanáct členů, pravděpodobně to bude také nejpočetnější posádka. Jejich plavidlo je dlouhé kolem deseti metrů a poměrně náročné konstrukce. „Museli jsme ho proto vyrábět dostatečně v předstihu. Práci nám kazily živly,“ vyprávěl Jan Lupták. „Nejdřív ty lijáky, kdy nám to zmoklo a zbortilo se to, a pak nám to znovu zničil ten nedávný vítr. Ale těšíme se moc, Lipeni touto akcí končí letní sezonu. Hrozně si to užíváme," řekl Jan Lupták.



Plavidla pojedou z Vyššího Brodu do Rožmberka a nebude chybět bohatý doprovodný program.