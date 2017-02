Lidé z Větřní už nežijí v obci, ale ve městě

Větřní - Povýšení obce Větřní na město potvrdila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Obec Větřní se stala městem. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Velká spádová oblast s dostatečným počtem obyvatel, rozvinutá infrastruktura a historická důležitost místa, to jsou asi nejhlavnější body, které vedly vedení obce k tak významnému kroku, jakým žádost o povýšení obce na město beze sporu je. Větřní se stalo městem od 19. ledna.



„Kromě několika cedulí a razítek se nic nemění, je to symbolická záležitost," říká starosta Antonín Krák s tím, že obyvatelům z nové reality neplyne žádná povinnost – například měnit si osobní doklady. Stávající doklady jsou použitelné až do data jejich platnosti.



„Nový statut oslaví Větřínští velkou akcí 10. června. Jak se nám podařilo zjistit, nebude na ní chybět ani vzpomínka na slavného rodáka Petra Muka.