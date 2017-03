Lipensko nabízí všehochuť. Lyžování, cyklistiku či koloběžky

ipensko - Ve Skiareálu Lipno se stále lyžuje na všech sjezdovkách. Leží na nich dostatek sněhu a jsou každý den upravovány. Lyžování nyní můžete kombinovat i s cyklistikou.

Ve Ski areálu Lipno se pořád ještě lyžuje. Foto: Vlasta SlípkováFoto: Deník / Kyselová Zuzana

Jízdní kola a koloběžky najdete v půjčovně.

Vydejte se také na výlet na Stezku korunami stromů a rozhlédněte se do okolí ze čtyřicetimetrové vyhlídkové věže.



Sjezdovky jsou v provozu od 8:30 do 16:00 hodin. Večerní lyžování v pátek skončilo. Stejně tak skončil provoz Skibusu lišáka Foxe.

O víkendu si zájemci mohou zazávodit v Mini Obřáčku.



Rakouské sjezdovky

Dopoledne stále lyžování na prázdných a skvěle upravených sjezdovkách s výhledem na alpský masiv, odpoledne chytání bronzu na horském slunci, které už má pořádnou sílu. Taková je realita posledních dní v příhraničních šumavských skiareálech Sternstein a Hochficht, které se těší hojné návštěvě českých lyžařů.



Na Hochfichtu jsou otevřeny všechny sjezdové tratě o délce 21 km, na kterých leží až 90 cm sněhu a v provozu jsou všechny lanovky a vleky. Lyžuje se bez čekání na prázdných sjezdovkách. Běžkařská sezóna na Hochfichtu je od čtvrtka minulostí, protože tratě na Schönebenu už jsou mimo provoz. Nikoli však lyžařský areál Hochficht, který je v provozu denně od 8.30 do 16.00 a lyžařská sezóna tam v případě dobrých sněhových podmínek potrvá až do 2. dubna.



Skiareál Sternstein nedaleko hraničního přechodu Studánky má otevřeny tři ze čtyř sjezdovek, na kterých leží 20 – 30 cm sněhu a k tomu dětský park Elefuntasia s česky hovořícími instruktory lyžování.



Přestože zájem lyžařů se stoupající teplotou klesá, plánují na Sternsteinu být v provozu, dokud jim to sněhové podmínky umožní.

Mimochodem přívoz v Horní Plané opět jezdí.