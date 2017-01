Lipno zamrzá. Na led ale vstupte, až to povolí ti, kteří upravují dráhu

Lipensko - Příchod slibovaných silných mrazů dává naději, že by mohlo zamrznout lipenské jezero natolik, aby na něm po pěti letech mohla vzniknout ledová magistrála. Navzdory tomu, že se před nedávnem na jezeře vytvořil krásný hladký led jako zrcadlo, není však současná situace vůbec růžová.

Tak nyní vypadá jezero v Horní Plané. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Po oblevě totiž přišlo sněžení, a to je pro kvalitu ledu na jezeře katastrofa. Tamní znalci lipenského ledu a jeho záludností varují, aby lidé na led nevstupovali, natož, aby se přes něj pokoušeli jezdit.

Organizátoři proto také odložili soutěž pro veřejnost zvanou Hornoplánská brusle, která se měla konat na jezeře v Horní Plané zítra. „V pondělí jsme led měřili spolu s lidmi z Povodí Vltavy. Musíme počkat, až nám doroste," vysvětlil Luděk Štěpánek z KIC Horní Planá. „U pláže na jezeře máme starý a nový led, který nemá dostatečný profil. Po Lipně se sice občas pár lidí na bruslích prohání, ale nám na tuto akci chodí pět až osm set lidí."

"Je krásné zimní počasí, ale sněžení nám kazí led. Hlavně však led na jezeře není všude stejný," zdůrazňuje Antonín Labaj, starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Frymburku. "Rozhodně to na Lipně zatím není na hromadné bruslení."

Led lipenského jezera má skutečně rozmanitou tloušťku v závislosti na celé řadě okolností, jako jsou proudění vody, místa přítoků, odtoků a podobně. Neméně podstatnou roli hrají denní změny výšky hladiny. Navíc nyní led pokryl sníh a už vůbec není vidět, co je pod ním.



„U břehu se však objevily praskliny," varuje Antonín Labaj. „Voda v těch místech vyvěrá a vylévá se na led. Pod sněhem také bude led hůře promrzat."



Až sněžení ustane a počasí se uklidní, zkusí frymburští hasiči vjet na led s lehčími stroji. „Pokusíme se to zamést, aby led v těch slibovaných arktických mrazech lépe promrzal," říká Antonín Labaj.



Lipenský led promrzá jinak ve Frymburku, jinak v Černé v Pošumaví a úplně jinak v Horní Plané. Proto, dokud to ti, co připravují ledovou magistrálu, nedoporučí, není radno na led jezera vstupovat. V prosinci se led probořil pod dvěma osobami a jedním psem. Lidi se naštěstí dostali zpátky na led, ale psa už se najít nepodařilo. „A to jsou jenom případy, o kterých víme, protože jsme k nim vyjížděli," podotkl frymburský hasič.

Desatero, jak se chovat na ledu:

Nevstupuj na led, pokud nemáš jistotu, že tě unese!

Hromadné bruslení je nebezpečné, pokud nemá led sílu 18 cm!

Nepohybuj se na ledě ve skupinách!

Na ledě se chovej obezřetně a prozíravě, při praskání ledu nepokračuj dále v pohybu, více rozlož svou váhu na ploše!

Používej sebezáchranné hroty!

Jisti se při pobytu na ledě lanem, přilbou, připoutáním ke kamarádovi apod.

Nevstupuj na jezero v místech, kde může být tenčí led, např. v místě přítoků, potoků, mokřin a mostů!

Měj u sebe pomůcky pro nadlehčení při případném propadnutí!

V případě záchranné akce zajisti postiženému teplo a základní životní funkce!

Při jakémkoliv nebezpečí volej vždy záchranáře na tísňové lince 112!

Více čtěte v pátečním Českokrumlovském deníku.