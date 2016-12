Loučovice pořád trpí nedostatkem práce

Loučovice - Mezi obce s nejvyšší nezaměstnaností na Českokrumlovsku stále náleží Loučovice. Obec má plány, jak to změnit, není ale lehké je naplnit.

V Loučovicích. Foto: Vlasta Slípková

V obci nyní dosahuje nezaměstnanost 8,9 procenta. „Bohužel ve vývoji nezaměstnanosti zatím celkem nic nového není," říká starosta Loučovic Jan Kubík.



Místní potěšilo, že v místě bývalých papíren, které v minulosti poskytovaly obživu většině obyvatel Loučovic, vytvořila před nedávnem kaplická firma Engel ve svém meziskladu 12 pracovních míst, to je ale kapka v moři. „My jsme ale rádi i za těch dvanáct míst," ujistil Jan Kubík.



Několik míst vytváří i sama obec formou veřejně prospěšných prací. „Tuto možnost využíváme od roku 2010. Mívali jsme deset míst, nyní jich máme pět. Nezaměstnané na nich točíme, aby se vystřídali."

Jak se Loučovičtí připravují na budoucnost, přiblížil starosta obce Jan Kubík.

Jak se vyvíjí příprava projektů na zvýšení turistického ruchu v obci?

Nyní připravujeme další studie. Například první etapu cyklostezky, která povede v úseku mezi mosty v intravilánu obce. A připravujeme se na propojení Loučovic s Lipnem nad Vltavou. To znamená propojení nové lanovky s vlakovým nádražím Lipno – Kramolín.

Co se týká povolení pouštět vodu z přehrady pro podporu vodáckého sportu na divoké vodě, to nyní závisí na rozhodnutí společnosti ČEZ.

Na čem nyní pracujete ohledně dalšího vylepšení obce?

V příštím roce bychom chtěli vytvořit dětský klub, tedy komunitní centrum pro maminky s dětmi. Zjara bychom chtěli uvést do provozu klub seniorů. Senioři by se scházeli v budově obecního úřadu, kde v přidělených prostorách budou mít i kuchyňku a budou tam moci pořádat rozmanité akce.

Rovněž se chceme pustit do výstavby šestnácti bytů pro seniory. Budou to úplně nové byty na parcele sousedící se současným domem s pečovatelskou službou.

Kolik mají v současnosti Loučovice obyvatel?

Zhruba 1700 obyvatel. Bohužel, řada z nich se po uzavření papíren odstěhovala. Současná populace stárne, potřebujeme do obce získat a udržet tu mladé lidi.