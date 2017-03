Lyžovačka na Lipensku stále skýtá plno zábavy

Českokrumlovsko - Ve Skiareálu Lipno si stále můžete zalyžovat na všech sjezdovkách.

Lišák Fox v lipenském ski areálu. Ilustrační foto.Foto: Ski areál Lipno

O víkendu tu bude opět co dělat. Až do neděle si můžete zazávodit v obřím slalomu na sjezdovce Promenádní, kde vás budou natáčet kamery.



Dnes vás také čeká testování nejnovějších modelů lyží a od 14 hodin se na všechny děti těší lišák Fox, který bude ve Fox parku slavit narozeniny. Chybět nebude ani dort, o který se s dětmi rozdělí.



V rakouském příhraničí u Lipna se také stále lyžuje a tento týden na sjezdovkách Hochfichtu a Sternsteinu dominuje díky jihočeským jarním prázdninám čeština.



V noci na čtvrtek opět sněžilo, což v kombinaci s nočními teplotami pod nulou náramně prospělo sjezdovkám. Ty jsou po ránu skvěle upravené a ve velmi dobrém stavu. Běžkaři se mohou stále vydat do bíle stopy na Schöneben, kde je upraveno 17 km stop.

SKIAREÁL HOCHFICHT

Na šumavském Hochfichtu napadlo od počátku týdne přes 10 cm nového sněhu. V provozu jsou všechny lanovky a vleky a otevřeny všechny sjezdovky o délce 21, na kterých leží 60 – 110 cm sněhu. Pro běžkaře je upraveno 17 km běžeckých stop v areálu Schöneben a speciálně pro děti jsou na Hochfichtu upraveny zábavné dráhy s obřími vlnami, dráha s klopenými zatáčkami a tunelem i funpark pro freestyle lyžování. Lyžuje se již bez čekání na poloprázdných sjezdovkách.

„Sněhové podmínky jsou na počátek března excelentní a vypadá to, že se sněhem vydržíme až do plánovaného ukončení sezóny 2. dubna. Zejména po ránu a během dopoledne nemá lyžování chybu“, řekl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

Lyžuje se denně od 8.30 do 16.00.



Na Schönebenu je upraveno 17 km stop pro klasický styl i bruslení. Nástupní místa: Schöneben a Grünnwald. Vstup je placený – 4 €/os./den. V ceně je parkování přímo u stop a vyhřátá šatna na převlékání (Schöneben).

SKIAREÁL STERNSTEIN



O tomto víkendu patří ski areál Českému rodinnému lyžování. Každá rodina, která se zaregistruje prostřednictvím emailu, získá velmi zvýhodněný celodenní skipas pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let za 40 €, což u pětičlenné rodiny znamená úsporu 73 €.



Otevřeny jsou sjezdovky Schlepplifthang + Familienabfahrt (1 850 m), sportovní Slalomhang (1 550 m), na kterých leží 20 – 35 cm sněhu, a také dětský park Elefuntasia s česky hovořícími instruktory lyžování. V provozu je kombinovaná kabinková + 6sedačková lanovka Sternsteinexpress a pojízdný koberec v dětském parku od 8.30 do 16.15 hod.



Ve všední dny platí zvýhodněné ceny, s turistickým průvodcem Grenzgenial lyžuje druhá osoba ve dvojici od pondělí do čtvrtka celý den zdarma.