Maminky po porodu dostávají balíček s jogurty, sýry a vitamíny

Český Krumlov – Jak ještě více zpříjemnit rodičkám pobyt v porodnici, uvažují její zaměstnanci. Doménou českokrumlovské porodnice je vskutku rodinné prostředí a vynikající vztah personálu k pacientkám.

Stravovací balíček byl příjemným překvapením pro maminku Lenku Michlovou z Velešína, která v krumlovské nemocnici rodila již podruhé.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Nyní kromě jiného dostávají rodičky v Českém Krumlově navíc takzvaný stravovací balíček. A brzy si budou zřejmě také z porodnice odnášet na památku otisk chodidla čerstvě narozeného miminka.

Maminky potřebují po porodu velmi kvalitní a současně vhodnou stravu, protože tak neřeší pouze své stravování, ale také výživu pro svého kojence.

Strava tedy musí být bohatá na bílkoviny, současně však nesmí vyvolávat plynatost, která miminka často trápí. „Proto českokrumlovská nemocnice navázala partnerství se společností Madeta,“ říká Jan Shon, primář gynekologicko porodnického oddělení. „Pevně věříme, že stravovací balíček, který obsahuje mléčné výrobky vhodné pro kojící matky, najde kladnou odezvu.“

Zajímavosti z porodnice v uplynulém roce:V českokrumlovské porodnici se narodilo 594 dětí při 593 porodech (jednou se narodila dvojčátka).

Průměrný věk v době porodu byl u všech rodiček dohromady 30 let, u prvorodiček 28 let.

Nejtěžší miminko vážilo 4665 gramů a narodilo se přirozenou cestou.

Nejvíce miminek se narodilo v září a „nejoblíbenějším" dnem k porodu bylo úterý.

Tři rodičky zvolily možnost porodu do vody.

Nejvíce dětí během jednoho dne, a to šest, se narodilo ve dnech 24.5., 25.8 a 31.8.

Balíčky připravuje českokrumlovské nemocnici „na míru“ podnik Madeta. „Maminky mnohdy váhají, jaké potraviny si s ohledem na děťátko mohou dát,“ říká Marta Faktorová, mluvčí českobudějovické společnosti Madeta. „Obsah balíčku konzultujeme s lékaři, takže obsahuje opravdu produkty vhodné pro kojící matky,“ ujistila.

„Balíček dostávají po porodu kojící soběstačné šestinedělky ráno spolu se snídaní, takže z něho hned mohou konzumovat,“ přiblížila vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení Lenka Trojáková.

„Balíček obsahuje například jogurty, sýr, ale i ovoce, zeleninu , švestkový kompot či bílé a tmavé pečivo.“

„Stravovací balíček byl pro mě příjemným překvapením,“ ocenila Lenka Michlová z Velešína, která právě balila věci a opouštěla porodnici se šťastně narozeným synkem Tomáškem. Českokrumlovskou porodnici si zvolila už podruhé, poté co zde před necelými dvěma roky porodila i dcerku Terezku. „Vrátila jsem se sem, protože jsem tu velmi spokojená. Všichni tu jsou moc hodní a ochotní a už vím, jak to tu chodí.“

„Velmi si zakládáme na osobním přístupu,“ doplnil ředitel nemocnice Jaroslav Šíma. „Snažíme se vyjít vstříc i specifickým přáním maminek. Navíc si brzy budou odnášet na památku zarámovaný otisk nožičky novorozence.“ Během pobytu rodičky v porodnici také mohou rodinní příslušníci využívat kartu na parkování v areálu nemocnice zdarma.