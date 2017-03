Máte doma neplatnou padesátikorunu? Přineste ji

Český Krumlov – Staré neplatné padesátikoruny ještě mohou být užitečné. A to díky dobrodružně charitativní akci Hledá se papírová padesátikoruna, kterou pořádá Centrum pro pomoc děti a mládeži (CPDM) v Českém Krumlově.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Jelínek



„Cílem je shromáždit co největší počet neplatných padesátikorunových bankovek,“ vysvětluje Vlastimil Kopeček z CPDM. „A po jejich výměně za platné peníze je použít na vybrané účely v daném městě nebo regionu.“ Přičemž dárci mohou do pokladničky spolu s padesátikorunou vhodit i vzkaz s nápadem, jak by bylo dobré tyto peníze v regionu využít. „Pokud budou chtít dárci spolurozhodovat o konečném výběru nápadů a projektů, mohou do pokladničky vhodit i papírek se svým mailem,“ doplňuje Vlastimil Kopeček.

Sběr neplatných papírových padesátikorun bude trvat do 24. března. Dárce může vhodit lístek s popisem nápadu či projektu do sběrné nádoby pouze spolu s bankovkou.

V Českém Krumlově je sběrným místem místní CPDM, které je současně sběrným místem pro celý okres.

Republikovým organizátorem akce je nezisková organizace Házíme lano, z. s. Frýdek -Místek.