Menší výrobci mléka mají na pět let klid. Mléko udají

Českokrumlovsko - Zemědělci nemusí rušit chovy, jejich nejistota končí. Madeta od nich bude opět odebírat mléko.

V dojírně. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Leona Paroulková

V závěru loňského roku oznámila společnost Madeta dvaasedmdesáti malým jihočeským výrobcům mléka, že jim neprodlouží smlouvu o odběru. Vysvětlila to ztrátou ruských trhů. Mezi postiženými bylo i sedm soukromých zemědělců z Českokrumlovska.



Ti mohli s odběrem mléka počítat jen do března letošního roku. Do té doby by museli buď najít jiná odbytiště, nebo zrušit chovy. Vše ale nakonec dopadlo dobře.



„Díky optimalizaci svozu mléka se nakonec podařilo se šesti farmáři z Českokrumlovska dohodnout, že výkup bude pokračovat. Uzavřeli jsme s nimi smlouvy na pět let," řekla nám mluvčí Madety Marta Faktorová.