Město spouští pátrání po zdrojích peněz

Český Krumlov - Takzvaně pod čarou čekají v Krumlově investiční akce, jejichž objem se rovná jednomu celému rozpočtu města. Nastává doba hledání rezerv a nových příjmů.

Český Krumlov. Foto: archiv Deníku

I když je letošní rozpočet města vyrovnaný a má i přebytek, není důvod k úplné radosti. Na investice totiž zbývá mnohem méně peněz, než by bylo třeba.



„Ve čtvrtek se sejdeme se zastupiteli na pracovním zasedání, jehož tématem bude, jak zvýšit příjmy rozpočtu, aby bylo na městské investice podstatně víc peněz, než tomu bylo doposud," řekl včera Deníku místostarosta města Josef Hermann s tím, že bude znovu podrobně probráni zásobník investic, tedy toho, co by bylo třeba opravit, postavit nebo zrekonstruovat. V úhrnu jsou to desítky akcí, jejichž předpokládané výdaje dosahují tří set milionů korun, což je v podstatě jeden celý roční rozpočet města.

Nutno dodat, že ve zmíněném zásobníku akcí chybí například nezbytné výdaje města na revitalizaci a rozvoj území bývalých kasáren ve Vyšném, protipovodňová opatřením ve Vyšném a na Polečnici, výstavba venkovního koupání, revitalizace sídlišť a výstavba nové čistírny odpadních vod, která se v příštích letech stane dříve nebo později důležitým tématem k jednání. U zmíněních akcí je prozatím těžké odhadnout jejich náklady.



Co se tedy v konkrétně v zásobníku o hodnotě tří set miliónů skrývá? Kromě rekonstrukce a zateplení mateřských a základních škol a bytových domů v majetku města jsou to investice například do revitalizace sídlišť a jejich infrastruktury, veřejného osvětlení, do rekonstrukce komunikací, mostů, opěrných zdí a skalních masivů – a také do rekonstrukce vodovodů a kanalizace dle desetiletého plánu obnovy, kde ovšem jsou k dispozici určité zdroje z nájemného.



Při tvorbě strategického plánu města, se zapojená veřejnost zmíněných témat dotkla jen ve velmi malé míře – vyjma dopravy – jakoby tyto investiční akce byly samozřejmostí. Připomínky ke směřování města se týkaly zejména turismu, otevřené radnice a dalších témat, která se naštěstí obejdou bez dalších větších investic.



„Nechceme škrtat ve stávajících rozpočtových položkách. Pro investice musíme najít zcela nové zdroje financí," uvedl před nedávnem místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann na dotaz, zda radnice zasáhne při hledání financí například do sociální oblasti nebo kultury a sportu, které jsou v Českém Krumlově – ve srovnání se stejně velkými městy v republice – velmi nadstandardně dotované