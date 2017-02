Město zatím jen číhá, čeká, zda stát celnici zlevní

Český krumlov - Už podruhé jde do dražby dům po celnících na Plešivci. Město by ho využilo, ale je pro ně drahý.

Českokrumlovská celnice jde podruhé do dražby. Poprvé se nikdo nepřihlásil.Foto: Poskytl MěÚ Český Krumlov

Do první dražby, kde byla vyvolávací cena téměř devět milionů, se nikdo nepřihlásil. V druhém kole s uzávěrkou příjmu nabídek 11. dubna, je nasazena nejnižší kupní cena necelých osm milionů.



„Věnovali jsme získání objektu poměrně hodně energie, vysvětluje místostarosta města Josef Hermann. „Nejprve jsme požádali stát o bezúplatný převod, což neprošlo, pak jsme jednali o přímém prodeji za sníženou cenu s jasným programem využití. To se také nepovedlo, takže nám zbyla jediná možnost ucházet se o objekt v soutěži s ostatními," říká místostarosta s tím, že záležitost půjde do nejbližší rady, avšak návrh bude patrně nekupovat.

Městu by se celnice hodila

Město Český Krumlov by získáním domu vyřešilo hned několik problémů. Umístilo by do něj nájemce z autobusového nádraží, pro které tam po chystané rekonstrukci nebude místo. Jde například o Český Červený kříž, který má v nádražní budově jedno své středisko.

ČTĚTE TAKÉ: Průvodci otevřou téma rozličnosti kultur

„Máme navíc velký přetlak v budově městského úřadu, kam se nemůžeme vejít a nejsou zde žádné rezervy," říká místostarosta Josef Hermann. Podle jeho slov by bylo možno do nové budovy umístit například odbor sociálních věcí, který v současnosti sídlí v prostorách bývalé zasedací místnosti.



„Kromě toho jsme přemýšleli o tom, že by tam mohla být velká bezbariérová zasedací místnost, která by nahradila tu stísněnou na Kaplické ulici," dodává místostarosta.

Ani bezúplatný převod není bez háčků

Město by vítalo možnost bezúplatného převodu o kterém jednalo. Ani to by ale nemuselo být ideální, protože podmínky bezúplatného převodu, které by požadoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou tak drsné, že prakticky omezují možnosti dalších pronájmů, a neustále hrozí nějaké riziko sankcí. Navíc bezúplatný převod není v České republice na pořadu dne.



„Ministr financí prý nastolil jasná pravidla, že veškerý prodej majetku musí být realizován na základě dražeb za obvyklou tržní cenu," konstatuje místostarosta. Město tedy zatím číhá, zda půjde cena opět dolů, protože určitá hranice, za kterou by mohlo dům koupit, existuje.