Městské jesle fungují už jen v Písku a Českých Budějovicích

Písek – Jesle v Písku, které jsou kromě českobudějovických poslední jesle zřizované městem v kraji, mění systém placení školného. Od září se bude platit paušálně jednou za měsíc plus za stravné podle toho, kolik děti projí.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

„Chceme systém plateb sjednotit se školkami, kde se platí paušálně za pobyt plus stravné. Jedná se o to, že jesle musí fungovat, i když tam dítě není,“ vysvětlila starostka Písku Eva Vanžurová s tím, že mzdy zaměstnanců, energie a další doplácí město.

Náklady na jedno dítě jsou v současné době 567 korun bez jídla na den. Přitom rodiče z toho platí jen 120 korun, 91 korun za pobyt a 29 korun za jídlo. „Je to hodně, ale pořád si myslím, že mezi služby města velikosti Písku jesle patří,“ konstatovala starostka.

Přesto však jesle nezdraží. Částka za den zůstává stejná, jen se nebude měsíční platba počítat podle odchozených dnů, ale paušálně. Za pobyt zaplatí rodiče 2000 korun měsíčně plus za stravu podle odchozených dnů. „Ti, kteří chodí pravidelně, to nepocítí,“ podotkla vedoucí jeslí Věra Pešlová. Část dětí však chodí jen na 46 hodin měsíčně, jelikož jejich matky ještě pobírají rodičovské příspěvky. Tady bude platba za pobyt ve výši 1000 korun plus za jídlo podle odchozených dnů.

Jesle v Písku navštěvuje v současné době 52 dětí ve věku od jednoho do tří let. „Máme hodně těch opravdu malinkých, ale mladší než jeden rok nebereme,“ konstatovala Věra Pešlová. Noví zájemci se hlásí v průběhu celého roku a na příští školní rok už je přihlášeno 45 dětí ve věku od jednoho do dvou let a jedno dítě starší dvou let. „Kromě toho nám bude deset ze stávajících dětí zůstávat,“ dodala Věra Pešlová. Jesle přijímají pouze děti s trvalým pobytem v Písku.

Jak jsou na tom jinde v Jihočeském kraji?

Českobudějovicko má troje jesle – Jesle E. Pittera, Jesle K. Štěcha a Jesle Čéčova, všechny sídlí v Českých Budějovicích. Poskytovatelem služeb je organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, jejímž zřizovatelem je město. Jesle se platí podle toho, jak často je rodiče využívají. V případě trvalého umístění se platí nevratný paušál 1000 Kč měsíčně + 50 Kč za odchozený den. Rodiny v hmotné nouzi na základě písemné žádosti platí jen paušál. Pravidelné hlídání jeden den v týdnu: nevratný paušál 850 Kč měsíčně, nepravidelné hlídání: 200 Kč za den.

Táborsko má soukromé mateřské a dětské centrum Mufík dětem Tábor, dále MŠ Pampeliška – montessori, a pak dětskou skupinu při RC Radost Tábor. Město přispívá na první dvě. V případě dotovaného školného se v obou zařízeních platí paušálně 2500 korun za měsíc. Dítě musí chodit minimálně 60 hodin v měsíci. Jeslovou třídu momentálně budují v mateřské škole zřizované městem.

Strakonicko, Prachaticko, Jindřichohradecko a Českokrumlovsko – jesle nemají