Mladí hudebníci z domu dětí a mládeže slavili úspěch

Český Krumlov – Na hudební soutěži Folky Tonk v Praze zabodovali mladí hudebníci z českokrumlovského domu dětí a mládeže (DDM).

V kategorii skupin do 15 let se na 2. místě umístila skupina Střelky, tedy Kamila Máčová, Hana Špeilová, Sandra Kuzdasová, Alena Patčová. Na 3. místě skupina Kolibříci, čili Ondřej Smeykal, Táňa Smeykalová, Světlana Pejchalová, Radana Pejchalová a Anna Fousková. V kategorii sólistů od 13 do 15 let získal 3. místo Karel Smeykal, který také navštěvuje kytarový kroužek v DDM.



„Celkově se dá říct, že republikovou hudební soutěž zcela ovládli Jihočeši,“ těší Marii Smeykalovou z DDM. „Z devíti vystupujících, které k postupu doporučila porota Krumlovské Dětské Porty v listopadu 2016, se na medailových pozicích umístilo sedm hudebních uskupení nebo sólistů.“