Motoristé si ještě počkají, než dojde na rekonstrukci silnice z Pece do Zvonkové

Lipensko - Lyžaři si hledí užít sněhu a provoz na silnici z Nové Pece do Bližší Lhoty, Zvonkové a dál do rakouského Hochfichtu značně zhoustl. Opět brnká motoristům pěkně na nervy.

Přívoz z Horní Plané do Bližší Lhoty. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Tato silnice na druhé straně Lipna totiž není na takový provoz stavěná, původně sloužila celníkům. Ve špičkách tam prakticky není k hnutí, což doprovázejí nebezpečné situace. Navíc přišly silné mrazy, které uzavřely významnou vodní zkratku z Horní Plané do Bližší Lhoty, kdy motoristy převáží na druhý břeh hornoplánský přívoz.



„Začala lyžařská sezona a na silnici, kde se pořád slibuje rekonstrukce, se nic nezměnilo," rozčiluje se Martin Miesbauer z Květušína, který tudy denně dojíždí do rakouského Ulrichsbergu za prací. „Silnice je pořád úzká, nepřehledná a neudržovaná. Navíc si kolem ní lesáci dělají skladiště dřeva, takže jsou zatarasené škarpy. Je to tam šílený, na silnici led, sníh, jezdí tudy čím dál víc pendlerů. Mezi 16. a 17. hodinou, poté, co končí vleky na Hochfichtu, je to tam úplný masakr. Zatímco údržba silnice na rakouské straně je perfektní, na české straně je to čím dál horší."

á, navíc se nesmí v zimě solit," potvrdil hornoplánský převozník Marcel Lorenc, který také jezdí lyžovat na rakouskou stranu Šumavy a trasu dobře zná. „Cesta je opravdu úzká, o svátcích tudy jede na Hochficht několik stovek aut. Ta silnice je ostuda. Jezdí tam nejen auta, ale také autobusy a do toho někdy i auta naložená dřevem."

Jak v minulosti Českokrumlovský deník již informoval, spadá tento silniční úsek pod Jihočeský kraj, který řeší, jak situaci vylepšit. Připravovaná rekonstrukce je rozdělena do pěti etap a šesti staveb. Podle tehdejšího vyjádření Jaroslava Mrázka z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Č. Budějovicích by měla první etapa začít letos.



„Modernizace komunikace z Nové Pece na hraniční přechod přes Zadní Zvonkovou je dlouhodobou prioritou Jihočeského kraje," říká Jiří Klása, vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. „Stavba je rozdělena na pět samostatných úseků a výstavbu hraničního mostu přes potok Pestřice," popisuje aktuální situaci.



„Na tři úseky a hraniční most již máme k dispozici územní rozhodnutí a na úsek č. 1 (mezi Novou Pecí a Bližší Lhotou) a na hraniční most máme k dispozici již i pravomocná stavební povolení. Vzhledem k tomu, že tyto dva projekty hodláme financovat z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce, je v současné chvíli připravována žádost, kterou bychom rádi v letošním roce předložili ke schválení. I když pomalu, tak dochází k naplňování našeho záměru zlepšit stav této komunikace, a to zejména jejího šířkového uspořádání. Konkrétní termín zahájení fyzické realizace projektu bude v letošním, popřípadě v příštím roce záviset zejména na rozhodnutí o přidělení dotace a průběhu výběrového řízení na zhotovitele."



Motoristům tedy nezbývá, než to ještě vydržet a obrnit se trpělivostí.