Mrazy poleví, ale pozor, místy se bude tvořit ledovka

České Budějovice - V minulém roce bylo v Jihočeském kraji spácháno 1000 násilných trestných činů, 42 znásilnění. Vyhýbat se nebezpečným místům, předvídat, nemyslet si, že mně se to nemůže stát, nacvičit alespoň základní prvky sebeobrany. To je způsob, kterým se monou ženy násilí vyvarovat. V Českých Buduějovicích je to učí Jindřich Petřík.