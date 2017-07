Na Boleticku jsou k dispozici dvě nové cyklotrasy

Hornoplánsko – Dva nové úseky cyklotras v pátek slavnostně otevřou Vojenské lesy a statky, divize Horní Planá. Jde o trasy, které vedou v blízkosti Vojenského újezdu Boletice přes nově otevřené šumavské lokality.

Oblast u Maňávky.Foto: archiv VLS Horní Planá

První úsek vede z Kájova do Horní Plané. „Je to rekonstruovaná část cyklotrasy 1254,“ přibližuje mluvčí Jan Sotona. „Vede těsně podél hranice zmenšeného vojenského újezdu a je cyklistickým spojením mezi Českým Krumlovem a srdcem Národního parku Šumava.“ Vojenské lesy a statky tam za 1,6 milionu korun zrekonstruovaly téměř dvoukilometrový úsek z Hodňova na Maňávku. To znamená, že je tam asfaltový povrch. V Horní Plané cyklotrasa navazuje na další cyklostezky.

Druhý úsek tvoří trasa od rozcestníku Maňávka na Maňavu. Také tady se prašná cesta změnila na asfaltový povrch, který vede okolo zaniklé Skelné Huti na Novou Pec, kde rovněž navazují další cyklostezky.

Obě cyklotrasy přivádějí turisty k rozcestníku u zaniklé obce Maňávka, kde začíná a končí okružní trasa pro pěší okolo Špičáku.

"Cílem bylo vylepšit pro turisty spojení mezi Českým Krumlovem a hlavními cíli Národního parku Šumava," říká Petr Král, ředitel divize VLS Horní Planá. "Obě trasy nabízejí cestu unikátními přírodními lokalitami, které byly po desetiletí pro veřejnost nepřístupné, a také nádherné výhledy na Lipenskou přehradu, nejvyšší vrchol Plechý, Smrčinu…. Na Maňávce jsme instalovali odpočívadlo."