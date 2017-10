Na derby v sobotu už půl hodiny po poledni u zlatokorunského kláštera

Českokrumlovsko – Tipy z víkendové nabídky fotbalových soutěží.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Karel Vosika

Divizní krumlovský Slavoj hostí v obvyklém sobotním dopoledním čase pražskou Aritmu a v důležitém utkání poměří síly aktuálně dvanáctý (9 bodů) se sedmým (12 bodů) týmem áčkové skupiny. V minulé sezoně byli oba tito soupeři doma stoprocentní, což by jistě slavojáci brali i po zápase devátého dějství.



„Výhra Aritmy 6:0 z minulého kola nad Soběslaví varuje. Uvidíme, s čím na nás Pražané vyrukují. Aritma ovšem hraje fotbal, což by nám mohlo vyhovovat,“ věří krumlovský kormidelník Václav Domin, kterého těší vyprazdňující se marodka. „V týdnu už trénovali Klivanda i Persán a měli by jít na lavičku. V pořádku je po zranění také brankář Hňup,“ vyjmenoval kouč přírůstky do kádru.



V oblastní I.A třídě hrají oba okresní zástupci doma. Předposlední a šestibodové Větřní hostí čtvrtou Blatnou. Se třemi body poslední Velešín čeká po sérii krutých debaklů další těžká zkouška v podobě domácí partie s vedoucí Slávií České Budějovice.

Na nejnižším oblastním stupínku se bude v devátém pokračování podávat další ze série okresních derby – a půjde o hodně. Utkají se totiž průběžně desátý nováček ze Zlaté Koruny (10 bodů) a dvanácté Chvalšiny (7 bodů). Derby u kláštera má výkop už půl hodiny po sobotním poledni.



Ze šestky našich celků z áčkové skupiny I.B třídy bude hrát doma ještě jedenáctý FK Nová Ves / Brloh, který v neděli čeká také „derby“ v podobě souboje s lídrem v barvách budějovické Nové Vsi.



V sedmém kole okresního přeboru je jasným šlágrem sobotní duel druhého Vyššího Brodu s prvním Dolním Dvořištěm.