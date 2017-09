OBRAZEM: Na hradě Pořešín vařili muži

Pořešín – Lehce recesivní akce Muži vaří, ženy pijí navodila v sobotu pohodovou atmosféru na zřícenině hradu Pořešín.

„To, co hlásá název, se tu skutečně děje. Zhruba za hodinu budeme hodnotit, komu z manželů se podařilo nejlépe uvařit,“ říkal jednatel společnosti Hrady na Malši Radek Kocanda.

„Jsou tu různé recepty a je tu dnes i mezinárodní účast, neboť jsou tu hosté z Maďarska. Takže myslím, že nebude nouze o něco pálivějšího. K tomu tradičně opékáme prasátko a děláme bioklášterní polévku.“ Klášterní proto, že většina surovin pochází z kláštera ve Zlaté Koruně a v Českém Krumlově, ale rovněž přímo z hradu Pořešína a okolí. Manželky přitom nesmí do vaření manželům mluvit, to se bere jako nepovolený dopink. Na vítěze čekala poukázka do pražské restaurace Zdeňka Pohlreicha.

Vábivě vonící pokrm vařil například Zsolt Kelemen z Komárna. „To jsou halušky Csikós Tokány,“ řekl. Vonělo to náramně, a to do jídla ani nepoužil velké hlavy bedel, které měl pod stolem. „Ty jsme našli nedaleko,“ řekl.

Vedle kuchtili ryby. „Je to pstruh z Malše, bulgurové rizoto s houbami a salát s polníčkem a rajčaty,“ popsal nad plným talířem Luděk Plza z Kaplice.