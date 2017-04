Na jihu se nejlépe podniká v Jindřichově Hradci

Jižní Čechy – Chystáte se začít podnikat? Nejsnadněji vám to na jihu Čech půjde v Jindřichově Hradci. Jako podnikatelsky nejpřívětivější určil toto město už podruhé srovnávací výzkum Město pro byznys.

Ocenění Město pro byznys ve čtvrtek na krajském úřadě převzali (zleva) místostarostové Jindřichova Hradce Bohumil Komínek a Petra Blížilová, místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, starostka Třeboně Terezie Jenisová a místostarosta Písku Jiří Hořánek.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jeho výsledky zazněly ve čtvrtek na jednání zástupců jihočeských měst a obcí, které se konalo v jednacím sále krajského úřadu.

Jakub Splavec za projekt Město pro byznys vysvětlil, že tento srovnávací výzkum hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A právě ve druhé jmenované oblasti, kterou může radnice přímo ovlivnit, Jindřichův Hradec exceloval. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.



Vítězný Jindřichův Hradec se umisťuje na předních příčkách zejména v kritériích přístupů veřejné sféry. Nejlepší obsah webových stránek z pohledu podnikatelů, rozsah úředních hodin živnostenského úřadu a za vodné a stočné zde podnikatelé zaplatí vůbec nejméně v celém kraji. Podle Jakuba Splavce nedělá z Jindřichova Hradce město zaslíbené byznysu jen přístup radnice, ale také ekonomické ukazatele. „Kvalitní hospodaření radnice dokazuje skvělé hodnocení ukazatele iRatingu, který kalkuluje také se zadlužeností radnice, a vysoké výdaje na podporu a rozvoj veřejné dopravy,“ zmínil Jakub Splavec.



Místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek bere opětovné udělení ceny jako závazek. Obhajoba titulu prý nebyla snadná,i kvůli aktuálnímu problému, který s byznysem souvisí. „Mnoho firem u nás obtížně shání pracovní síly,“ upřesnil Bohumil Komínek. Důvodem je podle něj nejen nízká nezaměstnanost, ale i fakt, že mladí lidé hledají zaměstnání jinde. „Mladí chtějí mít vidinu profesního růstu. A v našich firmách je perspektiva takového růstu nižší než ve velkých městech,“ vysvětlil jindřichohradecký místostarosta. Doplnil, že město se problém snaží řešit například ve spolupráci se středními školami.



Písku v žebříčku srovnávacího výzkumu pomohlo, že má nejníže nastavené téměř všechny podnikatelské poplatky. Ukazatel iRatingu kvalitně hodnotí také hospodaření města.



Třetí Třeboň se vyznačuje především meziročním nárůstem ekonomických subjektů a velkým podílem kapitálových výdajů. Co však mají obě města společné, je vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Tento fakt může být pozitivním příslibem pro podnikatele, který jim v budoucnu přinese dostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Specifikum Třeboně přiblížila starostka Terezie Jenisová. Uvedla, že charakter lázeňského města vylučuje, aby zde působily průmyslové podniky. I v Třeboni pociťují problémy spojené s nízkou nezaměstnaností. „Vidíme to, když vyhlašujeme výběrové řízení na radnici. Nemáme téměř z koho vybírat,“ uvedla starostka.



Obdobně jsou na tom i v Písku. Místostarosta Jiří Hořánek vidí naději v množství středoškoláků či učňů, kteří se ve městě vzdělávají. „Nějakou dobu ale potrvá, než dostudují,“ poznamenal.



Ve výzkumu se blýskly i Prachatice. Zvítězily v kategorii Investičně atraktivní region, kterou v rámci výzkumu Město pro byznys vyhlašovala agentura CzechInvest. Cílem kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Ředitelka jihočeské kanceláře agentury CzechInvest Radka Rajnochová popsala, co stojí za úspěchem Prachatic. „Město se může pochlubit aktuální strategií, která zahrnuje i opatření na podporu podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí,“ řekla. Doplnila, že zástupci místní podnikatelské sféry jsou aktivně zapojováni do veřejných zakázek, což se pozitivně projevuje na výši zaměstnanosti v regionu. Zaměstnanost podporuje město i tím, že nabízí možnost přidělení městských bytů zaměstnancům prachatických podniků. Velice kladně hodnotitelé vnímalii podporu města v oblasti školství.