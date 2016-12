Na Lipně díky poloze parkoviště nemusíte sundat lyže z nohy

Lipno nad Vltavou - Nezapomenutelný vánoční víkend zažijí lyžaři ve Skiareálu Lipno. Provozovatelé připravili devět kilometrů sjezdových tratí, na kterých je až osmdesát centimetrů sněhu. Skiareál je výjimečný tím, že po zaparkování vozu u sjezdovek už nemusíte sundat lyže z nohy, protože jednotlivé tratě na sebe navazují.

Na Kramolíně je dobrá lyžovačka.Foto: Ski areál Lipno

„Přálo nám mrazivé počasí, a tak jsme v minulých dnech otevřeli každý den jednu sjezdovku. Na tento víkend máme připraveno devět kilometrů vzájemně propojených tratí, což je nejvíce kilometrů sjezdovek v celé republice, soustředěných na jednom místě. Abyste je vyzkoušeli, nemusíte se pěšky přesouvat na jiné svahy, na Lipně jsou totiž všechny pěkně pohromadě," pochvaluje si ředitel Skiareálu Petr Dušek, který zdůraznil, že letošní Vánoce na lyžích jsou z hlediska podmínek nejlepší za několik posledních let.



Mezi otevřenými sjezdovkami je i letošní novinka trať K Yettimu, která nabízí pět set metrů dlouhý slalom v brankách pro veřejnost. „Slalom láká mladší i starší lyžaře, kteří si mohou zkusit točivou disciplínu, na kterou jinak mohou koukat jen na televizních obrazovkách," poznamenal Dušek.



Lyžaři na Lipně se v nejbližších dnech dočkají i dalších letošních novinek a to sice snowparku a také skikcrossu, které budou lákat jak začátečníky, tak zkušené borce. „Sněžná děla jedou naplno," zve do areálu.



Na vánoční víkend jsou připravené i animace pro děti ve Foxparku, nadílka na Stezce korunami stromů, nebo relaxace v Aquaworldu. „Všichni mohou využívat služeb místní vyhlášené lyžařské školy a také si pochutnat na dobrotách v gastronomických provozech. Skiareál Lipno nabízí desítky atrakcí na jednom místě a lyžaři si to tady v těchto dnech dokáží užít," doplnil Vojen Smíšek, mluvčí společnosti Lipensko.

