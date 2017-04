Na náměstí v Kaplici je mrtvo, vozovka je rozkopaná

Kaplice - Cesta do centra Kaplice se k pramalé radosti živnostníků pro motoristy uzavřela. Začala největší letošní investice města.

Pozor, průjezd městem je uzavřen! varují motoristy při příjezdu do Kaplice dopravní značky. Šoféři se tedy z E 55 dostanou do Kaplice pouze z jedné nebo druhé strany, ale na náměstí už je třeba dojít pěšky.



Vozovka ulice Linecké je od rohu náměstí až po křižovatku u hasičské zbrojnice zbavená asfaltového povrchu a tak si nyní mohou obyvatelé Kaplice opět připomenout, jak ulice vypadala, když byla dlážděná kamennými kostkami. Ty totiž po skrývce asfaltu opět spatřily denní světlo.



„Dlážděný povrch by byl možná pěkný, ale velmi nepraktický,“ řekl na to starosta Kaplice Pavel Talíř.



„Odfrézoval se asfalt, teď ty kamenné kostky vyndaváme a uchováme je.“



Vedení města totiž přesně 1. dubna zahájilo avizovanou další etapu rekonstrukce frekventovaných ulic, což bude velký zásah do života města. Práce se netýkají pouze povrchu vozovek, ale také všeho, co leží pod nimi. To znamená kanalizace, vodovodu, teplovodů, plynovodů či elektrické sítě.



„Začínáme od dolního konce náměstí a zahajujeme otevírání šachet,“ řekl ve středu starosta. „Dneska mám první kontrolní den, kdy se domlouváme, jak zprůjezdnit Kaplici, protože se ukázalo, že ne vše, co bylo navrženo, je ideální. Nyní se při cestě z jedné půlky města do druhé musí celé centrum objíždět a kdo to tady zná, jezdí různými uličkami, kde by ta auta neměla co dělat. Také si nyní se správci podzemních sítí ujasňujeme, kudy co vede.“



Když vše dobře půjde, měly by být práce ukončeny do začátku letních prázdnin. Pokud stavbu nezdrží například nějaký archeologický nález. „Proto máme ve stavebním povolení termín dokončení 31.12,“ podotkl Pavel Talíř.



Na náměstí bez aut vládne nebývalý klid. To si dobře uvědomuje i vedení města. „Obchodníci budou asi strádat,“ přitakal starosta. „Budeme se snažit je co nejméně omezit, snažíme se udělat přechody přes rozkopané části.“



