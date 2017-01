Na silnicích regionu je větrno, místy pozor na sněhové jazyky

Českokrumlovsko – Silný noční vítr ráno doprovodilo sněžení. Při jízdě je třeba počítat s bočním větrem.

Na mnohých místech regionu je hodně větrno.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Nicméně všechny frekventované trasy na Českokrumlovsku jsou sjízdné. Je třeba jezdit se zvýšenou opatrností.



„Sněžit začalo až kolem šesté hodiny ranní," sdělil Jiří Šimeček, dispečer českokrumlovské Správy a údržby silnic. „To postupně vyjely na silnice všechny sypače. V současnosti jsou sonice sjízdné, jenom na Lipně bylo trochu víc rozbředlého sněhu, ale napadly jenom maximálně dva centimetry nového sněhu."



Silný vítr vytváří na vozovkách místy jazyky, ale protože sněhu moe není, neměly by být nijak velké.



„Teď už v Českém Krumlově nesněží, nahoře na Lipensku už také ne, mraky jsou roztrhané, tak už by to mělo být dobré," konstatoval Jiří Šimeček. „Naši pracovníci silnice ošetřovali solí a inertním posypem, tam, kde je třeba, rozrazí sněhový jazyk, ale jinak to na hrnutí sněhu nebylo."



„Navzdory větru žádné potíže v obci nahlášené nemám," říká například starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. „Spadlo jenom pár větví, směrem na Mojné je prý sněhový jazyk, naši chlapi uklízení sníh mechanickými košťaty, protože má přijít mráz, tak aby nám to na silnicích nezmrzlo."

Jinde ale určité komplikace nastaly. Jihočeští hasiči byli od půlnoci vysláni k šesti událostem, kde spadané stromy zatarasily komunikaci. Nejvíce hasičské jednotky vyjížděly na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku. Dále hasiči zasahovali u tří nehod, které také mohly být způsobeny sněhem či ledovkou na silnicích.

Počasí také komplikovalo likvidaci dalších mimořádných událostí, jako například požár garáže ve Velešíně.

Výčet středečních zásahů, které pravděpodobně souvisejí se současnou meteorologickou situací, a to od půlnoci do 8:45 hodin:



0:53 Požár – Silný vítr komplikoval zásah profesionálních hasičů ze stanic Český Krumlov a Kaplice a jednotce SDH obce Velešín, kteří byli vysláni do Velešína do ulice Na Vrších k ohlášenému požáru garáže.

1:50 Technický zásah – V obci Brloh, části obce Janské Údolí odklidila křemežská profesionální jednotka ze silnice spadlý strom.

3:00 Dopravní nehoda – Kapličtí profesionální hasiči zasahovali ve svém městě, části obce Hubenov u dopravní nehody osobního automobilu. Ten sjel ze zledovatělé silnice a skončil na boku v příkopu. Nehoda se obešla bez vyproštění, hasiči auto zajistili protipožáru a úniku provozních kapalin.

3:11 Technický zásah – Další tři stromy postupně rozřezali a odklidili ze silnice v Kaplici místní profesionální hasiči.

5:21 Technický zásah – Jednotka SDH obce Horní Stropnice odstranila strom ležící na silnice v části obce Meziluží.

6:00 Technický zásah – Stejný zásah provedla tatáž jednotka také v obci Besednice.

6:28 Technický zásah – V Nové Včelnici odklidili jindřichohradečtí profesionální hasiči ze silnice spadlý strom, který bránil provozu na komunikaci.

6:56 Dopravní nehoda – Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahují v Bělčicích u dopravní nehody, při které se střetly nákladní automobil s dodávkou. Zdravotníci ZZS ošetřovali jednu zraněnou osobu, vyproštění nebylo nutné. Zasahující profesionální hasiči ze stanice Blatná zajistili místo nehody a zabezpečili auta proti případnému vzniku požáru. Dále provedli kontrolu úniku provozních kapalin. Zásah policistů a hasičů stále pokračuje.

7:05 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči ze stanice Křemže vyjeli do Nové Vsi, kde ve směru na Holašovice havaroval osobní automobil. Po nárazu do stromu zdravotníci ZZS na místě ošetřili tři zraněné osoby, které však z havarovaného auta vylezli sami. Vyproštění od hasičů nebylo potřeba. Ti auto zajistili protipožárním opatřením a zkontrolovali únik provozních kapalin. Nehodu na místě šetří Policie ČR.

7:37 Technický zásah – Další spadlý strom vyřešila profesionální jednotka z jindřichohradecké stanice v Jarošově nad Nežárkou.