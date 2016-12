Na šumavských svazích přibývají zprovozněné sjezdovky

Šumava - Ve Skiareálu Lipno vládne polojasno, sníh je ve výborné kondici a na sjezdovkách ho leží 30až 80 cm.

Zatímco údolí jsou mnohdy kvůli inverzi zahalena v chladné mlze, na šumavských sjezdovkách panuje krásné slunečné počasí.Foto: Martin Řezáč

Dnes se jezdilo na třech kilometrech tratí, ale již zítra se na Lipně otevírají další sjezdovky! O víkendu se tak můžete těšit na více jak 6 km perfektně upravených tratí a také pojedou všechny lanové dráhy.

Přijeďte si zalyžovat na Lipno. A pokud to ještě neumíte, nevadí. Instruktoři to naučí malé i velké. Lyžuje se každý den od 8:30 do 16:00 hodin.

Také podmínky na rakouských sjezdovkách jsou vynikající, ve skiareálech nadále probíhá intenzivní zasněžování dalších sjezdovek, a na Hochfichtu jsou od čtvrtka otevřeny nové sjezdovky!

Od středy se lyžuje také na Sternsteinu!



SKIAREÁL HOCHFICHT

Na Hochfichtu je prozatím otevřena 2 km dlouhá FIS sjezdovka Standartabfahrt s převýšením přes 400 m a dětský Fichtl Kids Park. V provozu je 4sedačková lanovka Hochfichtbahn a pojízdný pás v dětském parku.

Díky příznivým podmínkám od čtvrtka zprovozněny tyto nové sjezdovky a přepravní zařízení:

• Reischelbergabfahrt 1 600 m

• Rehbergabfahrt 1 400 m

• Wenzelwiese 700 m

• Kotva Reischelberglift

• Dvoukotva Holzshchlaglifte

• Dvoukotva Rehberglifte

Aktuální sněhové podmínky na Hochfichtu

• výška sněhu: 20 - 50 cm

• provoz skiareálu od 8.30 do 16.00

Lyžuej se za zvýhodněné ceny skipasů



SKIAREÁL STERNSTEIN

Na Sternsteinu bude začala lyžařská sezóna ve středu.

Otevřeny budou sjezdovky Schlepplifthang + Familienabfahrt (1 850 m) a dětský park Elefuntasia se zábavnými výukovými prvky a česky hovořícími instruktory lyžování.

V provozu bude kombinovaná kabinková + 6sedačková lanovka Sternsteinexpress a pojízdný koberec v dětském parku.



Aktuální sněhové podmínky na Sternsteinu

• Výška sněhu: 20 – 50 cm

• Provoz skiareálu: 8.30 – 16.15.

• Akce 1+1 skipas zdarma: díky této výhodě ušetříte až 27 €. Sleva platí ve dnech pondělí – čtvrtek celou zimní sezónu 2016/17 kromě období 26.12.2016 – 5.1.2017 a 20. – 23.2.2017.