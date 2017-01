Nabídka na běžecké a sjezdové lyžování v regionu je bohatá

Českokrumlovsko - Fantastiská víkendová kombinace sněhu a sluníčka volá lyžaře do stopy a na svahy.

Trasy kolem Horní Plané.Foto: Luděk Štěpánek

Běžecké lyžování

Lipno nad Vltavou: Okolo Kramolína je upraven desetikilometrový okruh pro klasiku i bruslení.



Horní Planá: Protažené stopy najdete také na Hornoplánsku. Rolbou jsou najety okruhy Hůrecký – Hůrka U Méďů – Žlábek – Jelm; Jelm – Stadion; Hornoplánský – Dobrá Voda, Střelnice – Stifterův smrk a ulice Palackého – Stifterův buk – Jelm. Zhruba 25 km.



Frymburk: Čerstvě upravený je 17 km dlouhý okruh na Frymburských loukách pro klasický styl a nově také pruh pro skating. Nástupní místo s parkováním zdarma je u fotbalového hřiště a také u na poli naproti aquaparku.



Půjčovny běžek ve Frymburku (u aquaparku a na náměstí) jsou denně otevřeny. S turistickým průvodcem Grenzgenial má zapůjčení běžeckého setu (běžky, boty, hůlky) na celý den 2. osoba ve dvojici zdarma.



Pohorská Ves: Protažené stopy jsou také za Pohorskou Vsí. Vedou od penzionu Baronův most do Pohoří na Šumavě a dál na Kamenec, Stadlberg. Trasa je dlouhá 15 až 25 kilometrů (je tam okruh navíc).



Kleť: Stopy v Kleti byly upraveny. V některých úsecích však není sjízdnost ideální. Louky z Vyšného směrem na Chvalšiny upraveny nejsou. Zkušebně byl upraven 2 km okruh na loukách pod Městským vrchem, nástup na sídlišti ve Vyšném pod zahrádkářskou kolonií.



Kaplice: Strojově protáhly trasu stopotvarem i technické služby v terénu u Kaplice.



Schöneben: upraveno je 135 km stop pro klasický styl i bruslení. Nástupní místa: Schöneben, Grünwald, Hochficht napravo dolní stanice hlavní lanovky. Vstup je placený – 4 €/os./den. V ceně je parkování přímo u stop a vyhřátá šatna na převlékání (Schöneben, Grünwald).

Sternstein: Pro běžkaře je upraven okruh Sternsteinloipe (8 km).

Sjezdové lyžování



Ve Skiareálu Lipno je fantastické počasí. Svítí slunce a všude je přírodní sníh, prostě zima jak má být. A přesně takhle bude i celý víkend! V sobotu se můžete těšit na živého velblouda Šajtana a lamáka Otíka, kteří budou bavit děti na Stezce korunami stromů a také ve Fox parku. Snowboardisté si užijí akci Just Ride! s nabitým programem a večerní párty.

Na sjezdovkách je až 120 cm sněhu, v provozu je celý areál a lyžovat můžete každý den od 8:30 do 16:00 hodin a také večer od 18:00 do 21:00 hodin.

Ski areál Kozí pláň: O víkendu je v provozu v sobotu od 9 do 20 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin.



Sjezdovka Brloh Rohy: Lyžuje se o víkendu od 9 do 21 hodin.



Sjezdovka Chmelná: Vlek by měl být v provozu o víkendu od 9 do 21 hodin.



Skipark Frymburk: V provozu jsou dvě sjezdovky. Také dětský park s lyžařskou školou a tubingová dráha. Sněhu 40 až 100 cm. Vleky jsou v provozu od 9 do 16 hodin.



Skiareál Hochficht: Na sjezdovkách leží 137 až 170 cm, všechny sjezdovky a lanovky jsou v provozu od 8:30 do 16:00, každou středu a pátek večerní lyžování od 17:00 do 20:30.



Skiareál Sternstein: Sněhu 60 – 100 cm. Provoz 8.30 až 16.15 hodin. V provozu jsou všechny sjezdovky a lanovky.