Nájemníci dál bojují za snížení ceny jejich bytů. Čekají na zastupitelstvo

Kaplice - Je tu prosinec a nájemníci privatizovaných bytů stále nepodnikají žádné kroky, aby si byty mohli odkoupit. Utíká jim čas. Doufají, že město ohledně ceny poleví.

Luděk Plza.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Obyvatelé panelového domu, který se město rozhodlo privatizovat, pořád doufají, že přimějí zastupitele a vedení města, aby usnesení o prodeji bytů změnili. Požadovaná tržní cena 14 500 Kč za metr čtvereční se jim zdá moc vysoká.

I když jim zastupitelstvo již několikrát řeklo, že se nic nezmění, nájemníci usilují o revokaci rozhodnutí. V pondělí se proto chystají opět nechybět na zasedání zastupitelstva.



„Na posledním jednání bylo několik desítek občanů města," říká Luděk Plza, který v daném domě nebydlí, ale podporuje nájemníky Za iniciativu občanů Kaplice. „Více než polovina lidí se nevešla do jednací místnosti. Proto zastupitel Pavel Svoboda (z opoziční ČSSD – pozn. redakce) navrhl, aby se příště zastupitelstvo konalo ve vhodnější místnosti. Na to pan starosta odpověděl, že to není problém," říká Luděk Plza. „Jenomže to asi problém je, protože místo na zasedání zastupitelstva zůstane stejné. To znamená, že opět více jak polovina občanů neuslyší argumenty zastupitelů a nebude moci přednést svůj názor. Pevně doufáme, že se nám ještě podaří pány radní přesvědčit o změně prostor. Nechceme nic víc, než umožnit nájemníkům, mezi nimiž je většina seniorského věku, sledovat důstojně rozhodnutí zastupitelů o námi navržené revokaci rozhodnutí o prodeji bytů."



Zastupitelstvo je opravdu opět svoláno do tradiční zasedací místnosti na radnici. „Změnu prostor jsme neslíbili. Rozhodli jsme se to neměnit, protože k tomu není důvod," sdělil včera starosta Kaplice Pavel Talíř. „Zastupitelstvo se sejde v místnosti, která je pro toto zasedání uzpůsobená. Jindy se ho účastní maximálně deset občanů, a teď najednou, když jde o byty, máme měnit prostory? Kromě toho jsme záležitost kolem bytů projednávali už několikrát."



Navíc masová setkání s občany se z jejich strany brzy mění v nekonstruktivní křik a urážky.



Na pondělní zastupitelstvo byl zařazen bod o revokaci prodeje bytů na druhé místo. Cena bytů zůstane stejná, nájemníkům bude navrženo určité řešení.



Nicméně nájemníci svými protesty pod vedením opozice současně ztrácejí čas pro vyřizování odkupu bytu a pořízení hypotéky. O žádný z privatizovaných bytů se doposud nikdo nepřihlásil.