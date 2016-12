Návštěvnost Krampus show Kaplice 2016 trhla rekord

Kaplice - Zhruba třicet tisíc lidí zaplnilo centrum Kaplice při sobotním běhu krampusů.

Show na náměstí byla plná efektů a skýtala skvělou podívanou.Foto: Petr Skřivánek

Organizátoři dělali, co mohli, ale zácpě na E55 mezi 17. a 18. hodinou zabránit nemohli. Před 18. hodinou kolona vozidel dosahovala až do Netřebic a zdálo se, že ti, kdo v ní uvízli, stráví Krampus show na silnici. Okraje Kaplice byly v naprostém obložení aut, která stála i na místech, kde by člověka ani nenapadlo, že by se dalo parkovat. Auta stála například už na svážnici dřeva u lesa naproti areálu firmy Engel. Po 18. hodině se však situace zlepšila, takže návštěvníci o pompézní podívanou nepřišli.



„Dopravní situaci jsme neustále sledovali," ujistil mluvčí města Kaplice Jan Bohdal. „Jsme za zájem lidí moc rádi, na druhé straně, protože nedokážeme ovlivnit, kolik jich přijede, pak máme trochu obavy, aby jich nebylo příliš. Ale z hlediska parkování jsme byli perfektně připraveni, ještě jsme měli rezervu."



Na E 55 se odehrálo mezi auty několik šťouchanců. Také bylo nuceno centrem Kaplice projet auto s lékařem, který mířil k nehodě, jež se stala u Benešova nad Černou, ale navzdory množství lidí, projel městem v pohodě. Využil k tomu i část krampus trasy. „Tady se ukázalo, že je dobře mít centrum pro automobily zcela uzavřené a vozovky vyklizené," podotkl Jan Bohdal. „Potvrdilo se také, že není možné všechny lidi zvát až na samotné Krampus show, proto budeme pokračovat v naší filosofii připravovat pro ně program už od 12 hodin, aby se k nám všichni včas dostali a zaujali místa."



Krampus show včetně ohňostroje bylo bombastické, představitelé krampusů se překonávali, aby lidi pobavili svým pojetím a rozmanitými efekty. Atmosféra kolem trasy tepala nadšením.



„Já jsem tu poprvé a jsem nadšená, je to hezké," podělila se o dojmy pětadvacetiletá Simona Bláhová z Kyselova u Vyššího Brodu. „Ale musím se přiznat, mám trošku strach," smála se. Do Kaplice dojeli bez problémů. „Tím, že jsme přijeli od Vyššího Brodu, jsme se vyhnuli zácpám. Auto jsme nechali na kraji Kaplice u tržnice."



Z Benešova nad Černou se přijel s vnoučaty na krampuse podívat dvaapadesátiletý Robert Opelka. „Jezdíme sem ob rok. Moc se nám to líbí. Něco si natočíme, něco si nafotíme. Vnoučata se za mě drobet schovávají, ale doufám, že z toho žádné trauma nemají (smích). Vůbec to těm lidem v maskách nezávidím, zkusit bych si to nechtěl. Ty velký rohy, co mají na hlavě, kdepak…"



„Nám se asi zatím nejvíc líbili ti na traktoru, taky ti bílí krampusové. A támhle se s nimi budeme fotit, i když se trochu bojíme," svěřily se děti Natálie Hlásná, Michal a Ondra Janákovi, kteří přijeli s rodiči až z Počátek.