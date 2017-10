Navzdory obávám, jsou výsledky výlovů slušné

Českokrumlovsko - První podzimní výlovy rybníků v regionu zatím ukazují, že úroda ryb není špatná.

I když během léta rybáři trnuli, co udělají sucho a horko s rybami, zdá se, že si příroda přece jenom poradila. Po prvních výlovech rybníků na Českokrumlovsku jsou rybáři zatím s výsledkem spokojeni.



V sobotu například křemžští sportovní rybáři lovili Starostenský rybník. „Výlov dopadl dobře,“ konstatoval Petr Pešl, jednatel Místní organizace Českého rybářského svazu (ČRS) v Křemži. Hlavní rybou tohoto rybníka byl kapr, doplňovali ho ještě amur a lín. V kádi se objevil dokonce jeden úhoř. „To bylo překvapení a malá záhada – jak se do rybníka dostal?“ podivoval se Petr Pešl. Většina ryb neputovala na talíř, ale do vod revíru.



Vylovené ryby se stěhovaly zčásti do holubovského rybníka nahoře ve vsi, to znamená zhruba dva metráky kapra a padesát kilogramů amura. Větší část ryb se v kádích projela až na Lipno a k řece do Zlaté Koruny. „Do takzvaného Malého Lipna a řeky v Koruně jsme dali čtyři metráky kapra o průměrné váze 2,5 kilogramu, pět kilo lína a 30 kilo bílé ryby,“ vyjmenoval Petr Pešl. „Drobnější rybu nevhodnou k vysazení jsme zakomorovali a stane se násadou v příštím roce.“



Jenomže je poněkud problém se suchem. Rybníky závislé především na srážkách, takzvané nebesáky, se po výlovu plní vodou jen ztuha. „Proto čekáme na pořádný déšť,“ říká Petr Pešl. „Chceme, aby byl rybník na vodě a mohli jsme do něho dát násadu. A už vůbec není dobrá situace s vodou v potocích, kde máme pstruží plůdek. Zejména v horních částech toků se voda místy úplně ztratila.“



Českokrumlovští sportovní rybáři zahájili výlovy také až v sobotu. Tradičně začali s rybníkem pod Holubovem. „Výlov dopadl dobře,“ pochvaluje si také Pavel Šťastný, hospodář Místní organizace ČRS Český Krumlov. „Dohromady jsme vytáhli zhruba 14,5 metráku kapra, lína a amura. Nasadili jsme je do Vltavy ve Zlaté Koruně a u Českého Krumlova. Kromě amura, toho ještě máme na sádkách.“ Podle jeho slov byly ryby pěkné. „Ztráty jsme letos neměli ani na uměle odchovaných pstruzích,“ doplnil Pavel Šťastný. Deset metráků tohoto pstruha plánují rybáři slovit ke konci měsíce.



„Během léta jsme měli o ryby obavy, ale to máme vždycky. Stačí jedna špatná noc, a je po všem.“ To se naštěstí nestalo.