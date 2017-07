Největší rybu závodů ulovil vítěz Zdeněk Jány

Bujanov – Sedmadvacet závodníků se zapojilo do Již 7. rybářských závodů v Bujanově na rybníku Přibyslav.

Mladí rybáři a rybářky soutěžili pouze čtyři, zbývající soutěžící již náleželi do kategorie starší 15 let. Bodování bylo tradiční dle velikosti chycené ryby, to znamená, co centimetr, to bod.

V kategorii do 15 let zvítězil Libor Vojče se 75 body. Druhé místo patřilo Klárce Hlávkové se 37 body a 3. místo Ondřeji Polákovi s jeho 34 body. V dospělácké kategorii nad 15 let zvítězil Zdeněk Jány s 521 bodem. Druhé místo obsadil František Kaluža se 158 body a 3. místo Pavel Steinmacher se 155 body.

Největší rybu závodů, kapra 60 centimetrů, ulovil Zdeněk Jány.