Nela Zemková má cenné zkušenosti ze šampionátu

Rakovník – Devítiletá tenisová naděje českokrumlovského LTC – Nela Zemková – si o víkendu zajela do středočeského Rakovníka, kde se konalo Mistrovství České republiky nejmladší hráčské kategorie.

Devítiletá naděje českokrumlovského LTC Nela Zemková se dostala do společnosti čtyřicítky nejlepších hráček své kategorie v republice.Foto: archiv LTC ČK

Pro Zemkovou to nebyla obyčejná cesta, ale doslova výlet za odměnu. V polovině srpna se totiž probojovala do turnaje MČR v babytenise. Českokrumlovská hráčka se už jen touto účastí může pyšnit tím, že se dostala mezi čtyřicítku nejlepších tenistek své kategorie v Česku. Je to sice zatím malý krok mladé tenistky LTC, ale za to velký skok pro českokrumlovský tenis.



Tenisté pod krumlovskou věží letos už rozhodně mohou bilancovat. A stejně jako pro Nelu Zemkovou to i pro ostatní byla úspěšná sezóna. Malá Nela trénuje pravidelně v rámci plánu, který v Českém Krumlově připravují téměř pro stovku dětí. Klubu LTC se úspěšně podařilo nastartovat zejména členskou základnu nejmenších dětí a tady je první sladké ovoce.



ČTYŘICÍTKA NEJLEPŠÍCH

Čtyřicet hráček a stejný počet hráčů hrálo na rakovnických kurtech v osmi pětičlenných skupinách.



Zemková se dostala losem do skupiny C, společně s Michaelou Melicharovou (TK Sparta Praha), Adélou Fichnovou (TK SC Ostrava), Valentýnou Benešovou (SK Tallent 13 Rakovník) a Annou Zdeňkovou (TK Slavia Plzeň). V zápasech, které se hrály na jeden celý set, bohužel nezískala krumlovská naděje vítězství, přičemž nejtěsnější pro ni bylo utkání s domácí Benešovou, které podlehla těsně 4:6.



REPUBLIKA DVAKRÁT

Účasti hráčů LTC Český Krumlov na dílčím republikovém mistrovství byly pro krumlovský oddíl letos premiérové. Kromě výše jmenované Nely Zemkové se na „republiku“ v kategorii starších žáků v červenci probojoval rovněž Martin Minárik.



Krumlovští tenisté věří, že se počet jejich účastí na těchto vrcholných domácích soutěžích bude dále zvyšovat. A z těchto účastí a pochopitelně pilné práce s tím spojené postupně jistě přijdou i cenné kovy.



Jan Bohdal