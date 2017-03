Nenechte si ujít festival ProTibet ve frymburském muzeu

Frymburk - Třetí ročník festivalu ProTibet se dnes koná ve Frymburském muzeu. V rámci festivalu bude přednášet také budhistický mnich Pema Samdup, který předvede rovněž ukázku budhistických obřadů.

Budhistický mnich navštíví festival ve Frymburku. Foto: archiv festivalu ProTibetFoto: Deník / Kyselová Zuzana

Program:

14:00 – setkání s budhistickým mnichem Pemou Samdupem z kláštera Kowang v odlehlém údolí Spiti v severoindickém Himálaji.

Po zakončení povídání Pema Samdup předvede u ohně na dvoře muzea obřad svěcení praporků.



16:30 – promítaní dokumentárního filmu „Až budou létat oceloví ptáci / When the Iron Bird Flies: Tibetan Buddhism Arrives in the West“

Film zachycuje vztahy mezi současným tibetským buddhismem a západní kulturou a vytváří živý a zábavný portrét světa tibetského buddhismu, tak jak se projevuje na Západě. Zároveň klade zásadní otázku: Mohou nám tato prastará učení v dnešní stále chaotičtější moderní době pomoci nalézt skutečné štěstí a vytvořit rozumnější, soucitnější svět 21. století?

Victress Hitchcock / Indie / Nepál / USA / Velká Británie / 2012 / 96 minut



Po celou dobu konání bude k dispozici stylové občerstvení a jako již tradičně také tibetský obchůdek s originálními výrobky tibetských exulantů.

Vstupné je dobrovolné. Celý výtěžek festivalu je letos určen na podporu vzdělání budhistických mnišek.