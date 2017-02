Nová mediatéka v Kaplici se už brzy začne plnit knihami

Kaplice - Nové prostory pro budoucí moderní knihovnu, jsou připraveny. Až se bude Městská knihovna stěhovat, část knih do ní poputuje pomocí živého řetězu.

Nové prostory kaplické knihovny.Foto: archiv knihovny Kaplice

Už v pondělí přijde v Kaplici dlouho očekávaný den D. Městská knihovna zahájí velké stěhování ze svých současných prostor v objektu mateřské školy do zrekonstruovaných prostor v nedalekém kulturním domě. V pondělí dopoledne bude stěhování poutavá podívaná, na kterou jsou zváni všichni zájemci. První knihy totiž budou proudit ze staré knihovny prostřednictvím živého řetězu přes kopeček do staré knihovny. Ten vytvoří nejprve sto studentů, pak je vystřídají školáci.



Provoz knihovny bude slavnostně zahájen 1. března, tedy v den, kdy v minulosti vždy začínal známý Březen – měsíc knihy.

„V této chvíli je stavba ukončena, v objektu je namontován výtah," řekl starosta Kaplice Pavel Talíř. „Uvnitř stojí nové regály. Další úpravy a dolaďování interiéru přijde na řadu až po nastěhování knih."



Současná Městská knihovna bude pro čtenáře otevřena do čtvrtka. „Zatím tedy nebalíme," sdělila vedoucí knihovny Jiřina Kostková. „Půjčujeme knihy do poslední chvíle. A jsme rádi, když si nyní čtenáři odnášejí domů co nejvíce knih, aby nám některé na stěhování ubyly," dodala s úsměvem.

„Velkou výhodou je, že nemusíme stěhovat i staré regály, které bychom nejprve musely vyprázdnit, přestěhovat a zase naplnit. Takto půjde 45 000 knih rovnou do nových regálů."



Co nepřestěhuje živý řetěz, to se bude stěhovat v plastových bednách, které knihovně zapůjčí Jednota Kaplice. „Do jedné přepravky se vejdou knihy ve třech řadách," podotkla Jiřina Kostková. „V jednom týdnu přestěhujeme knihy, ve druhém týdnu další věci. Zavřeno tedy budeme mít jenom čtrnáct dní."



Jiřina Kostková oceňuje, jak knihovnicím všichni vycházejí vstříc, pomoc při stěhování nabízejí i senioři.

„Pochopení pro nás měl i kaplický architekt Radek Ježek, který to v interiéru uspořádal podle našich potřeb. Budeme tam mít i pěkný barevný dětský koutek a prostor pro přednášky.