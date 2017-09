Nový dům s pečovatelskou službou už je skoro hotový

Velešín - Slavnostní okamžik, kterým je otevření nově zrekonstruovaného domu s pečovatelskou službou ve Velešíně, se blíží. Stavba domu v Krumlovské ulici finišuje.

Stavba a rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Krumlovské ulici ve Velešíně.Foto: Deník / Zuzana Kyselová

I tady, podobně jako u autobusového nádraží, muselo město požádat ministerstvo o prodloužení termínu dokončení. Nyní se však už žádný zádrhel nevyskytl a stavbu na konci září již její dodavatel předá městu Velešín. „Už se těšíme,“ podotkl starosta Velešína Josef Klíma.



Dvouměsíční prodloužení stavby si vyžádalo překvapení, o která nebývá při přestavbách starých objektů nouze. „Na staré části domu jsme museli sundat krov,“ popsal Josef Klíma. „Byl totiž prolezlý červotočem. A nechat udělat nový. Takže i nový projekt. Vše se předělávalo za pochodu,“ líčil starosta. Také se do realizace stavby změnily normy pro výtahy nebo požární předpisy. „Na změny jsme tedy museli reagovat,“ dodal starosta s tím, že začátkem října už by se ale měli do bytů stěhovat první nájemníci.



Rekonstrukce původní budovy domu s pečovatelskou službou a přístavba nové části představují celkový náklad zhruba 36 milionů korun. Na přístavbu nové části však Velešín získal dotaci ve výši devíti milionů korun. Dvoupodlažní přístavba poskytne patnáct bytů, v původním objektu vznikne sedm bytů. V tomto komunitním domě s pečovatelskou službou budou také společenské místnosti pro setkávání obyvatel při různých činnostech, ošetřovna lékaře, prostor pro rehabilitaci a pochopitelně vznikne i pěkné zázemí pro ošetřovatelky.



Zájem o byty je, ale na byty v přístavbě se vztahují určité omezující podmínky. „Jsou to pěkné byty,“ řekl Josef Klíma. „Bohužel ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo podmínky, které nájemníky dost omezují. Žadatelé musí být ve věku nad 65 let, nebo se zdravotním postižením a nesmí vlastnit žádnou jinou nemovitost. To znamená, ani práva ke družstevnímu bytu, což je nepříjemné," dodal.