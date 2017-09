Nový most v Ličově má základy.

Benešov nad Černou-Budování mostu naštěstí nedoprovází původně plánovaná komplikovaná objížďka po silničce přes Desky a Malonty. Motoristy u řeky jenom krátce zdrží semafory, než projedou vozidla z protisměru.

Vedení obce Benešov nad Černou se totiž podařilo prosadit, aby se místo objížďky, která byla pro místní noční můrou, vybudoval pro motoristy provizorní most. Ten tam stojí a slouží zhruba od července.



„Snažili jsme se po povodních opravit všechny mosty,“ řekla starostka Benešova Veronika Zemanová Korchová. „Ten ličovský je poslední takový most v našem katastru.“



„Proti objížďce jsme se rezolutně postavili, pro místní byla nereálná jak z důvodů časových a finančních, tak i z hlediska bezpečnosti. Za provizorní přemostění jsme rádi, ale lidé z Ličova si museli zvykat na určitou hlučnost, když ho přejíždějí vozy.“



Nový most má být hotový 17. listopadu. Původní most je už zdemolovaný a dodavatel stavby staví most nový. „Je hotová spodní stavba, to znamená základy pilířů a opěr, vše jde podle plánu,“ informoval o postupu prací Jaroslav Tomíček z dodavatelské firmy.



„Most bude mít podle přání investora stejnou podobu jako most původní, čili nebude vyšší a nezmění se ani průtočnost pod ním, i když jsme navrhovali nedělat středový pilíř, s čímž Povodí souhlasilo. Investor však na středovém pilíři trval.“



Nicméně most bude oproti tomu předchozímu, který byl z betonu a bez výztuží, z kvalitního, mnohem odolnějšího materiálu proti mechanickému poškození, působení solí a podobně. Investorem mostu je Jihočeký kraj.