OBRAZEM: Bobovat se konečně dá na kdejakém kopečku

Českokrumlovsko - Českokrumlovsko – Na sněhu se konečně do sytosti mohou vyřádit děti. K jízdě s kopce stačí třeba jen igelit a když na to přijde, jede se dolů i po zadku.

V Dolním Třeboníně děti bobují na kopečku vedle obecního úřadu. Boušák - tak místní děti v Dolním Třeboníně říkají kopečku vedle obecního úřadu, kam chodí bobovat. Musí přitom dávat pozor, protože značná část trasy vede po komunikaci, po které sem tam přejede auto. Jedna z nich, Baruška Krištofová, radostí jen září. V Loučovicích děti bobují zase v panelovém sídlišti.

V Brloze by zase rádi vytvořili kluziště v prohlubni, která je rozestavěným kurtem pro plážový volejbal. Nalili tam vodu, aby zmrzla, jenomže nejspíš děti plochu rozšlapaly. Nicméně Brložští to nevzdávají, budou se to snažit opravit a využít slibovaných mrazů.